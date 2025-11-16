Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mexicanos en el extranjero

Santiago Giménez podría salir del AC Milan en la Serie A con rumbo a la Premier League con el Sunderland

Santiago Giménez estaría viviendo sus últimos meses en el AC Milan para llegar a la Premier League.

Por Marilyn Rebollo

Sigue a Bolavip en Google!
Santiago Giménez cambiaría la Serie A por la Premier League
© Getty ImagesSantiago Giménez cambiaría la Serie A por la Premier League

Hace una semana, Santiago Giménez dio a conocer mediante un comunicado en sus redes sociales que estaría como baja del AC Milan y de la Selección Mexicana debido a una lesión en el tobillo. El futbolista nacional comentó que ya arrastraba esta molestia, pero que no había querido parar y que eso le ha traído más problemas, por lo que tomó la decisión de descansar.

Publicidad

La realidad es que no se confirmó si sería mucho el tiempo que causaría baja, por lo que comenzaron las sospechas de que el equipo ya le estaba buscando un reemplazo para el cierre de la temporada y es que el mexicano podría salir de la escuadra en este mismo mercado de invierno, puesto que no está dando los resultados esperados.

Cabe mencionar que ya en verano estuvo a nada de salir del conjunto rossonero y fue en el último día del mercado que él confirmó su continuidad. De esta manera, el futbolista se mantuvo en estos meses, pero aunque era clave en los partidos, ha tenido la desgracia de ser delantero y no poder conseguir los goles que necesitaban.

¿Santiago Giménez se va a la Premier League?

Sin embargo, este domingo trascendió una noticia que pone a pensar que su futuro en realidad ya no estaría en el equipo de la Serie A. De acuerdo con Calcio Mercato, se reveló que el Sunderland es uno de los equipos que está interesado en el mexicano, justamente un conjunto que ha tomado el estandarte del Tricolor en Inglaterra.

Publicidad

El conjunto del Sunderland recién ascendió y ocupa el cuarto puesto de la Premier League con 19 unidades, sólo por debajo de los 20 puntos del Chelsea. Si bien, ahora se encuentra en la parte alta, suele ser normal que los equipos que suben desciendan inmediatamente, por lo que en caso de ser real podría correr ese primer riesgo.

Confirman que el AC Milan le habría puesto un ultimátum a Santiago Giménez y hasta tienen reemplazos en la mira

ver también

Confirman que el AC Milan le habría puesto un ultimátum a Santiago Giménez y hasta tienen reemplazos en la mira

En síntesis

  • El delantero Santiago Giménez (AC Milan) causó baja por una lesión en el tobillo que arrastraba.
  • Se rumora que Santiago Giménez podría salir del AC Milan en el mercado de invierno.
  • El equipo Sunderland, recién ascendido a la Premier League, está interesado en fichar a Santiago Giménez.
Publicidad
marilyn rebollo
Marilyn Rebollo
Lee también
Sin Santiago Giménez se jugará el México vs Uruguay
Selección Mexicana

Sin Santiago Giménez se jugará el México vs Uruguay

¿Por qué no juega Santiago Giménez en Parma vs. Milan por la Serie A?
UEFA

¿Por qué no juega Santiago Giménez en Parma vs. Milan por la Serie A?

Sorpresas, regresos y ausencias en la Selección Mexicana para la Fecha FIFA
Selección Mexicana

Sorpresas, regresos y ausencias en la Selección Mexicana para la Fecha FIFA

Russell Westbrook alcanzó un récord que solo tiene LeBron James
NBA

Russell Westbrook alcanzó un récord que solo tiene LeBron James

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo