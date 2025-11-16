Hace una semana, Santiago Giménez dio a conocer mediante un comunicado en sus redes sociales que estaría como baja del AC Milan y de la Selección Mexicana debido a una lesión en el tobillo. El futbolista nacional comentó que ya arrastraba esta molestia, pero que no había querido parar y que eso le ha traído más problemas, por lo que tomó la decisión de descansar.

La realidad es que no se confirmó si sería mucho el tiempo que causaría baja, por lo que comenzaron las sospechas de que el equipo ya le estaba buscando un reemplazo para el cierre de la temporada y es que el mexicano podría salir de la escuadra en este mismo mercado de invierno, puesto que no está dando los resultados esperados.

Cabe mencionar que ya en verano estuvo a nada de salir del conjunto rossonero y fue en el último día del mercado que él confirmó su continuidad. De esta manera, el futbolista se mantuvo en estos meses, pero aunque era clave en los partidos, ha tenido la desgracia de ser delantero y no poder conseguir los goles que necesitaban.

¿Santiago Giménez se va a la Premier League?

Sin embargo, este domingo trascendió una noticia que pone a pensar que su futuro en realidad ya no estaría en el equipo de la Serie A. De acuerdo con Calcio Mercato, se reveló que el Sunderland es uno de los equipos que está interesado en el mexicano, justamente un conjunto que ha tomado el estandarte del Tricolor en Inglaterra.

El conjunto del Sunderland recién ascendió y ocupa el cuarto puesto de la Premier League con 19 unidades, sólo por debajo de los 20 puntos del Chelsea. Si bien, ahora se encuentra en la parte alta, suele ser normal que los equipos que suben desciendan inmediatamente, por lo que en caso de ser real podría correr ese primer riesgo.

