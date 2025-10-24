Mientras Shohei Ohtani gana 2 millones en Dodgers, esto cobra el mexicano Alejandro Kirk en Blue Jays

La Serie Mundial 2025 pone primera marcha con dos de los mejores equipos de la temporada regular de la MLB, así que para empezar a palpitar lo que será el duelo Los Angeles Dodgers vs. Toronto Blue Jays, nada mejor que comparar los salarios millonarios de Shohei Ohtani y el pelotero mexicano Alejandro Kirk.

El 10 de diciembre de 2023, los Dodgers anunciaron la llegada de Ohtani con un contrato sin precedentes por $700 millones de dólares y 10 años. El pelotero japonés demostró que es un fuera de serie dentro y fuera del terreno de juego y propuso diferir US$680 millones de su contrato en cuotas de $68 millones de dólares de 2034 a 2043 con el objetivo de darle flexibilidad al equipo de Los Ángeles para contratar buenos jugadores en la MLB.

La importancia que ha tenido el receptor Alejandro Kirk en Toronto Blue Jays durante cuatro temporadas ha sido tal que el equipo canadiense decidió renovarle el contrato en marzo de 2025. El pelotero mexicano firmó por cinco temporadas y US$58 millones. Ahora, la pregunta era: ¿Gana más o menos que Shohei Ohtani?

Comparación de salarios entre Shohei Ohtani y Alejandro Kirk en la MLB

Shohei Ohtani y Alejandro Kirk se enfrentarán en la Serie Mundial. (Foto: Getty Images)

El portal especializado ‘Spotrac’ dictó sentencia. Mientras Ohtani tiene un salario de $2 millones de dólares en Los Angeles Dodgers durante los próximos diez años, Alejandro Kirk cobra US$4.6 millones de dólares en Toronto Blue Jays durante la temporada MLB 2025. Esto quiere decir que el receptor mexicano gana $2.6 millones de dólares más de lo que percibe la gran estrella de las Grandes Ligas.

El mensaje que Kirk le mandó a Othani para calentar la Serie Mundial 2025 Dodgers vs. Blue Jays

“Es difícil pensar en detener a Ohtani. Contra Ohtani hay que ejecutar bien, casi perfectos los pitcheos. Ejecutar el plan, estudiarlo en cada movimiento y no temerle. Hay que ser agresivos con inteligencia. Creo que eso es lo más importante. A Ohtani es casi imposible detenerlo por completo. Hay que contenerlo y que no salga de los estándares. No puedes permitir que te conecté cada vez que se para a batear, mucho menos que te pegue jonrones. Es un excelente jugador, pero no nos podemos descuidar con nadie en esa alineación. Todo empieza con él en el orden al bate de los Dodgers”, dijo Kirk para calentar la Serie Mundial 2025 Dodgers vs. Blue Jays.

