Alineaciones de Austin FC y Nashville SC por la MLS: formaciones probables

Se viene Austin FC vs. Nashville SC este sábado 10 de octubre en el Q2 Stadium desde las 18:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Austin FC y Nashville SC
Austin FC viene de empatar 3-3 con San Diego FC y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.
Nashville SC viene de ganarle 2-0 a Toronto FC y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Austin FC y Nashville SC
Austin FC (3-4-3): Damian Las, Jon Bell, Brendan Hines-Ike, Mikkel Desler, Christian Ramirez, Besard Šabović, Ervin Torres, Facundo Torres, Žan Kolmanič, Brandon Vazquez, Jon Gallagher. DT: Davy Arnaud.
Nashville SC (4-3-3): Joe Willis, Reed Baker-Whiting, Jeisson Palacios, Maxwell Woledzi, Andy Najar, Matthew Corcoran, Edvard Tagseth, Elias Saad, Hany Mukhtar, Sam Surridge, Alex Muyl. DT: B.J. Callaghan.
Suplentes de Austin FC: Oleksandr Svatok, Ilie Sánchez, Christopher Applewhite, Jorge Alastuey, Stefan Dobrijevic, Patrick Cayelli, Micah Aiden Burton, Mateja Djordjević, Erik Lauta.
Suplentes de Nashville SC: Daniel Lovitz, Jack Maher, Bryan Acosta, Shak Mohammed, Owen Presthus, Josh Bauer, Jordan Knight.
La previa de Austin FC y Nashville SC: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 10 de octubre
- Hora: 18:30 (hora de México)
- Estadio: Q2 Stadium
- Historial: 5 cruces — Austin FC ganó 1, Nashville SC ganó 3 y empataron 1
- Último antecedente: 02/10/2025: Austin FC 1-2 Nashville SC
- Próximo partido de Austin FC: vs. LAFC, jueves 15 de octubre
- Próximo partido de Nashville SC: vs. Sporting Kansas City, jueves 15 de octubre