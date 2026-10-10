Alineaciones de Austin FC y Nashville SC por la MLS: formaciones probables

Austin FC y Nashville SC se enfrentan este sábado 10 de octubre en el Q2 Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Austin FC vs. Nashville SC este sábado 10 de octubre en el Q2 Stadium desde las 18:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

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Cómo llegan Austin FC y Nashville SC

Austin FC viene de empatar 3-3 con San Diego FC y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

Nashville SC viene de ganarle 2-0 a Toronto FC y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Austin FC y Nashville SC

Austin FC (3-4-3): Damian Las, Jon Bell, Brendan Hines-Ike, Mikkel Desler, Christian Ramirez, Besard Šabović, Ervin Torres, Facundo Torres, Žan Kolmanič, Brandon Vazquez, Jon Gallagher. DT: Davy Arnaud.

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Nashville SC (4-3-3): Joe Willis, Reed Baker-Whiting, Jeisson Palacios, Maxwell Woledzi, Andy Najar, Matthew Corcoran, Edvard Tagseth, Elias Saad, Hany Mukhtar, Sam Surridge, Alex Muyl. DT: B.J. Callaghan.

Suplentes de Austin FC: Oleksandr Svatok, Ilie Sánchez, Christopher Applewhite, Jorge Alastuey, Stefan Dobrijevic, Patrick Cayelli, Micah Aiden Burton, Mateja Djordjević, Erik Lauta.

Suplentes de Nashville SC: Daniel Lovitz, Jack Maher, Bryan Acosta, Shak Mohammed, Owen Presthus, Josh Bauer, Jordan Knight.

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La previa de Austin FC y Nashville SC: todo lo que hay que saber