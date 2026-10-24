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Alineaciones de Colorado Rapids y Vancouver Whitecaps por la MLS: formaciones probables

Colorado Rapids y Vancouver Whitecaps se enfrentan este sábado 24 de octubre en el Dick's Sporting Goods Park por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Rapids vs. Whitecaps, MLS
Rapids vs. Whitecaps, MLS

Colorado Rapids recibe a Vancouver Whitecaps este sábado 24 de octubre desde las 19:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Dick's Sporting Goods Park. Colorado Rapids viene de empatar 0-0 con Portland Timbers y acumula 3 empates en sus últimos 3 partidos. Vancouver Whitecaps viene de ganarle 2-1 a Austin FC y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Colorado Rapids y Vancouver Whitecaps

Colorado Rapids (4-3-3): Nicolás Hansen, Kosi Thompson, Rob Holding, Loïc Williams, Miguel Navarro, Joshua Atencio, Morgan Whittaker, Wayne Frederick, Darren Yapi, Donavan Phillip, Georgi Minoungou. DT: Matt Wells.

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Vancouver Whitecaps (4-2-3-1): Yohei Takaoka, Édier Ocampo, Mathías Laborda, Tristan Blackmon, Tate Johnson, Aleksa Cvetković, Ryan Gauld, Andrés Cubas, Emmanuel Sabbi, Brian White, Bruno Caicedo. DT: Jesper Sorensen.

La previa de Colorado Rapids y Vancouver Whitecaps: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 24 de octubre
  • Hora: 19:30 (hora de México)
  • Estadio: Dick's Sporting Goods Park
  • Historial: 35 cruces — Colorado Rapids ganó 14, Vancouver Whitecaps ganó 13 y empataron 8
  • Último antecedente: 26/04/2026: Vancouver Whitecaps 3-1 Colorado Rapids
  • Próximo partido de Colorado Rapids: vs. San Jose Earthquakes, jueves 29 de octubre
  • Próximo partido de Vancouver Whitecaps: vs. San Diego FC, jueves 29 de octubre
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