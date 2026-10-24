Alineaciones de Colorado Rapids y Vancouver Whitecaps por la MLS: formaciones probables

Colorado Rapids recibe a Vancouver Whitecaps este sábado 24 de octubre desde las 19:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Dick's Sporting Goods Park. Colorado Rapids viene de empatar 0-0 con Portland Timbers y acumula 3 empates en sus últimos 3 partidos. Vancouver Whitecaps viene de ganarle 2-1 a Austin FC y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Colorado Rapids y Vancouver Whitecaps
Colorado Rapids (4-3-3): Nicolás Hansen, Kosi Thompson, Rob Holding, Loïc Williams, Miguel Navarro, Joshua Atencio, Morgan Whittaker, Wayne Frederick, Darren Yapi, Donavan Phillip, Georgi Minoungou. DT: Matt Wells.
Vancouver Whitecaps (4-2-3-1): Yohei Takaoka, Édier Ocampo, Mathías Laborda, Tristan Blackmon, Tate Johnson, Aleksa Cvetković, Ryan Gauld, Andrés Cubas, Emmanuel Sabbi, Brian White, Bruno Caicedo. DT: Jesper Sorensen.
La previa de Colorado Rapids y Vancouver Whitecaps: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 24 de octubre
- Hora: 19:30 (hora de México)
- Estadio: Dick's Sporting Goods Park
- Historial: 35 cruces — Colorado Rapids ganó 14, Vancouver Whitecaps ganó 13 y empataron 8
- Último antecedente: 26/04/2026: Vancouver Whitecaps 3-1 Colorado Rapids
- Próximo partido de Colorado Rapids: vs. San Jose Earthquakes, jueves 29 de octubre
- Próximo partido de Vancouver Whitecaps: vs. San Diego FC, jueves 29 de octubre