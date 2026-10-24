Alineaciones de Columbus Crew y Toronto FC por la MLS: formaciones probables

Columbus Crew y Toronto FC se enfrentan este sábado 24 de octubre en el Estadio ScottsMiracle-Gro Field por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Columbus Crew recibe a Toronto FC este sábado 24 de octubre desde las 13:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Estadio ScottsMiracle-Gro Field. Columbus Crew viene de ganarle 2-0 a FC Cincinnati y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Toronto FC viene de ganarle 2-0 a New York Red Bulls y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

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