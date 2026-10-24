Alineaciones de Columbus Crew y Toronto FC por la MLS: formaciones probables

Columbus Crew recibe a Toronto FC este sábado 24 de octubre desde las 13:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Estadio ScottsMiracle-Gro Field. Columbus Crew viene de ganarle 2-0 a FC Cincinnati y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Toronto FC viene de ganarle 2-0 a New York Red Bulls y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Columbus Crew y Toronto FC
Columbus Crew (3-4-3): Patrick Schulte, Steven Moreira, Sean Zawadzki, Malte Amundsen, Marcelo Herrera, Taha Habroune, André Gomes, Brooks Lennon, Brais Méndez, Gonzalo Tapia, Santiago Rodríguez. DT: Laurent Courtois.
Toronto FC (4-4-2): Luka Gavran, Kobe Franklin, Zane Monlouis, Nickseon Gomis, Matheus Pereira, Theo Corbeanu, Jonathan Osorio, Niklas Dorsch, Djordje Mihailović, Josh Sargent, Lewis Morgan. DT: Robin Fraser.
La previa de Columbus Crew y Toronto FC: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 24 de octubre
- Hora: 13:30 (hora de México)
- Estadio: Estadio ScottsMiracle-Gro Field
- Historial: 51 cruces — Columbus Crew ganó 21, Toronto FC ganó 14 y empataron 16
- Último antecedente: 21/03/2026: Toronto FC 2-1 Columbus Crew
- Próximo partido de Columbus Crew: vs. FC Dallas, jueves 29 de octubre
- Próximo partido de Toronto FC: vs. D.C. United, miércoles 28 de octubre