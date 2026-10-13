Alineaciones de LAFC y Austin FC por la MLS: formaciones probables

Se viene LAFC vs. Austin FC este miércoles 14 de octubre en el BMO Stadium desde las 20:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan LAFC y Austin FC
LAFC viene de empatar 1-1 con Vancouver Whitecaps y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Austin FC viene de caer 1-4 ante Nashville SC y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de LAFC y Austin FC
LAFC (4-3-3): Hugo Lloris, Yevhen Cheberko, Eddie Segura, Ryan Porteous, Sergi Palencia, Mathieu Choiniere, Son Heung-min, Sergio Vasquez, Jacob Shaffelburg, Denis Bouanga, Armindo Sieb.
Austin FC (3-4-3): Brad Stuver, Guilherme Biro, Jon Bell, Mikkel Desler, Myrto Uzuni, Ilie Sanchez, Ervin Torres, Facundo Torres, Jorge Alastuey, Brandon Vazquez, Jon Gallagher. DT: Davy Arnaud.
Suplentes de LAFC: Igor Jesus, Mark Delgado, Thomas Hasal, Tyler Boyd, Ryan Hollingshead, Aaron Long, Leo Walta, Nkosi Tafari.
Suplentes de Austin FC: Brendan Hines-Ike, Oleksandr Svatok, Damian Las, Besard Sabovic, Christian Ramirez, Christopher Applewhite, Micah Aiden Burton, Mateja Djordjevic, Przemyslaw Placheta.
La previa de LAFC y Austin FC: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 14 de octubre
- Hora: 20:30 (hora de México)
- Estadio: BMO Stadium
- Próximo partido de LAFC: vs. New York City FC, sábado 17 de octubre
- Próximo partido de Austin FC: vs. Vancouver Whitecaps, domingo 18 de octubre