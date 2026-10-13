Alineaciones de LAFC y Austin FC por la MLS: formaciones probables

LAFC y Austin FC se enfrentan este miércoles 14 de octubre en el BMO Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene LAFC vs. Austin FC este miércoles 14 de octubre en el BMO Stadium desde las 20:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

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Cómo llegan LAFC y Austin FC

LAFC viene de empatar 1-1 con Vancouver Whitecaps y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Austin FC viene de caer 1-4 ante Nashville SC y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de LAFC y Austin FC

LAFC (4-3-3): Hugo Lloris, Yevhen Cheberko, Eddie Segura, Ryan Porteous, Sergi Palencia, Mathieu Choiniere, Son Heung-min, Sergio Vasquez, Jacob Shaffelburg, Denis Bouanga, Armindo Sieb.

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Austin FC (3-4-3): Brad Stuver, Guilherme Biro, Jon Bell, Mikkel Desler, Myrto Uzuni, Ilie Sanchez, Ervin Torres, Facundo Torres, Jorge Alastuey, Brandon Vazquez, Jon Gallagher. DT: Davy Arnaud.

Suplentes de LAFC: Igor Jesus, Mark Delgado, Thomas Hasal, Tyler Boyd, Ryan Hollingshead, Aaron Long, Leo Walta, Nkosi Tafari.

Suplentes de Austin FC: Brendan Hines-Ike, Oleksandr Svatok, Damian Las, Besard Sabovic, Christian Ramirez, Christopher Applewhite, Micah Aiden Burton, Mateja Djordjevic, Przemyslaw Placheta.

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La previa de LAFC y Austin FC: todo lo que hay que saber