Alineaciones de Nashville SC y Sporting Kansas City por la MLS: formaciones probables

Se viene Nashville SC vs. Sporting Kansas City este miércoles 14 de octubre en el Geodis Park desde las 18:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Nashville SC y Sporting Kansas City
Nashville SC viene de ganarle 4-1 a Austin FC y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.
Sporting Kansas City viene de empatar 3-3 con Portland Timbers y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Nashville SC y Sporting Kansas City
Nashville SC (4-3-3): Brian Schwake, Reed Baker-Whiting, Maxwell Woledzi, Jeisson Palacios, Andy Najar, Elias Saad, Patrick Yazbek, Matthew Corcoran, Hany Mukhtar, Sam Surridge, Cristian Espinoza. DT: B.J. Callaghan.
Sporting Kansas City (4-4-2): Stefan Cleveland, Emir Karić, Wyatt Meyer, Jansen Miller, Justin Reynolds, Calvin Harris, Kwaku Agyabeng, Zorhan Bassong, André Luiz, Stephen Afrifa, Taylor Calheira. DT: Raphael Wicky.
Suplentes de Nashville SC: Joe Willis, Daniel Lovitz, Jack Maher, Bryan Acosta, Shak Mohammed, Alex Muyl, Edvard Tagseth, Josh Bauer, Warren Madrigal.
Suplentes de Sporting Kansas City: John Pulskamp, Ian James, Jack Kortkamp, Jacob Bartlett, Ethan Bartlow, Ruben Ramos, Seymour Reid, Magomed-Shapi Suleymanov, Jayden Reid.
La previa de Nashville SC y Sporting Kansas City: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 14 de octubre
- Hora: 18:30 (hora de México)
- Estadio: Geodis Park
- Historial: 5 cruces — Nashville SC ganó 3, Sporting Kansas City ganó 2 y empataron 0
- Último antecedente: 30/01/2024: Nashville SC 2-1 Sporting Kansas City
- Próximo partido de Nashville SC: vs. San Jose Earthquakes, domingo 18 de octubre
- Próximo partido de Sporting Kansas City: vs. Real Salt Lake, domingo 18 de octubre