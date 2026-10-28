Alineaciones de Nashville SC y Philadelphia Union por la MLS: formaciones probables

Nashville SC recibe a Philadelphia Union este miércoles 28 de octubre desde las 18:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 32 de la MLS, se disputará en el Geodis Park. Nashville SC viene de ganarle 2-0 a CF Montreal y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Philadelphia Union viene de caer 1-2 ante New England Revolution y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Nashville SC y Philadelphia Union
Nashville SC (4-2-3-1): Brian Schwake, Andy Nájar, Jeisson Palacios, Maxwell Woledzi, Reed Baker-Whiting, Patrick Yazbek, Hany Mukhtar, Matthew Corcoran, Cristian Espinoza, Sam Surridge, Elias Saad. DT: B.J. Callaghan.
Philadelphia Union (4-4-2): Andre Blake, Francis Westfield, Neil Pierre, Nathan Harriel, Kai Wagner, Quinn Sullivan, Danley Jean Jacques, Jovan Lukić, Indiana Vassilev, Malik Jakupović, Ezekiel Alladoh. DT: Ryan Richter.
La previa de Nashville SC y Philadelphia Union: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 28 de octubre
- Hora: 18:30 (hora de México)
- Estadio: Geodis Park
- Historial: 12 cruces — Nashville SC ganó 4, Philadelphia Union ganó 5 y empataron 4
- Último antecedente: 02/05/2026: Philadelphia Union 0-0 Nashville SC
- Próximo partido de Nashville SC: vs. New York Red Bulls, domingo 1 de noviembre
- Próximo partido de Philadelphia Union: vs. FC Cincinnati, sábado 31 de octubre