Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
MLS

Alineaciones de Nashville SC y Philadelphia Union por la MLS: formaciones probables

Nashville SC y Philadelphia Union se enfrentan este miércoles 28 de octubre en el Geodis Park por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Nashville vs. Union, MLS
Nashville vs. Union, MLS

Nashville SC recibe a Philadelphia Union este miércoles 28 de octubre desde las 18:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 32 de la MLS, se disputará en el Geodis Park. Nashville SC viene de ganarle 2-0 a CF Montreal y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Philadelphia Union viene de caer 1-2 ante New England Revolution y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Nashville SC y Philadelphia Union

Nashville SC (4-2-3-1): Brian Schwake, Andy Nájar, Jeisson Palacios, Maxwell Woledzi, Reed Baker-Whiting, Patrick Yazbek, Hany Mukhtar, Matthew Corcoran, Cristian Espinoza, Sam Surridge, Elias Saad. DT: B.J. Callaghan.

+ Seguinos en

Philadelphia Union (4-4-2): Andre Blake, Francis Westfield, Neil Pierre, Nathan Harriel, Kai Wagner, Quinn Sullivan, Danley Jean Jacques, Jovan Lukić, Indiana Vassilev, Malik Jakupović, Ezekiel Alladoh. DT: Ryan Richter.

La previa de Nashville SC y Philadelphia Union: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 28 de octubre
  • Hora: 18:30 (hora de México)
  • Estadio: Geodis Park
  • Historial: 12 cruces — Nashville SC ganó 4, Philadelphia Union ganó 5 y empataron 4
  • Último antecedente: 02/05/2026: Philadelphia Union 0-0 Nashville SC
  • Próximo partido de Nashville SC: vs. New York Red Bulls, domingo 1 de noviembre
  • Próximo partido de Philadelphia Union: vs. FC Cincinnati, sábado 31 de octubre
Bolavip México
Bolavip México
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones