Alineaciones de San Diego FC y Houston Dynamo por la MLS: formaciones probables

Se viene San Diego FC vs. Houston Dynamo este miércoles 14 de octubre desde las 20:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan San Diego FC y Houston Dynamo
San Diego FC viene de caer 1-4 ante New York Red Bulls y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Houston Dynamo viene de empatar 2-2 con Minnesota United y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de San Diego FC y Houston Dynamo
San Diego FC (4-3-3): CJ Dos Santos, Kieran Sargeant, Ian Murphy, Manu Duah, Oscar Verhoeven, Gabriel Pirani, Jeppe Tverskov, Anibal Godoy, Elias Achouri, Marcus Ingvartsen, Anders Dreyer. DT: Mikey Varas.
Houston Dynamo (5-3-2): Jonathan Bond, Franco Negri, Antônio Carlos, Artur, Lucas Halter, Duane Holmes, Hector Herrera, Diadié Samassékou, Mateusz Bogusz, Guilherme, Lyle Foster. DT: Ben Olsen.
Suplentes de San Diego FC: Dagur Dan Thorhallsson, Onni Valakari, Pablo Sisniega, Bryan Zamble, David Vazquez, Alejandro Alvarado, Amahl Pellegrino, Cédric Bakambu, Christopher McVey.
Suplentes de Houston Dynamo: Marcelo Saracchi, Nick Markanich, Matthew Arana, Duncan McGuire, Ibrahim Aliyu, Blake Gillingham, Agustín Bouzat, Agustin Resch, Gilberto Rivera.
La previa de San Diego FC y Houston Dynamo: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 14 de octubre
- Hora: 20:30 (hora de México)
- Historial: 3 cruces — San Diego FC ganó 1, Houston Dynamo ganó 2 y empataron 0
- Último antecedente: 23/04/2026: Houston Dynamo 1-0 San Diego FC
- Próximo partido de San Diego FC: vs. LA Galaxy, domingo 18 de octubre
- Próximo partido de Houston Dynamo: vs. FC Dallas, domingo 18 de octubre