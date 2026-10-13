Alineaciones de San Diego FC y Houston Dynamo por la MLS: formaciones probables

San Diego FC y Houston Dynamo se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene San Diego FC vs. Houston Dynamo este miércoles 14 de octubre desde las 20:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

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Cómo llegan San Diego FC y Houston Dynamo

San Diego FC viene de caer 1-4 ante New York Red Bulls y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Houston Dynamo viene de empatar 2-2 con Minnesota United y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de San Diego FC y Houston Dynamo

San Diego FC (4-3-3): CJ Dos Santos, Kieran Sargeant, Ian Murphy, Manu Duah, Oscar Verhoeven, Gabriel Pirani, Jeppe Tverskov, Anibal Godoy, Elias Achouri, Marcus Ingvartsen, Anders Dreyer. DT: Mikey Varas.

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Houston Dynamo (5-3-2): Jonathan Bond, Franco Negri, Antônio Carlos, Artur, Lucas Halter, Duane Holmes, Hector Herrera, Diadié Samassékou, Mateusz Bogusz, Guilherme, Lyle Foster. DT: Ben Olsen.

Suplentes de San Diego FC: Dagur Dan Thorhallsson, Onni Valakari, Pablo Sisniega, Bryan Zamble, David Vazquez, Alejandro Alvarado, Amahl Pellegrino, Cédric Bakambu, Christopher McVey.

Suplentes de Houston Dynamo: Marcelo Saracchi, Nick Markanich, Matthew Arana, Duncan McGuire, Ibrahim Aliyu, Blake Gillingham, Agustín Bouzat, Agustin Resch, Gilberto Rivera.

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La previa de San Diego FC y Houston Dynamo: todo lo que hay que saber