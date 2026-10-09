Alineaciones de Toronto FC y CF Montreal por la MLS: formaciones probables

Se viene Toronto FC vs. CF Montreal este sábado 10 de octubre en el Estadio BMO Field desde las 11:00 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Toronto FC y CF Montreal
Toronto FC viene de caer 0-2 ante Nashville SC y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.
CF Montreal viene de ganarle 3-1 a FC Cincinnati y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Toronto FC y CF Montreal
Toronto FC (4-3-3): Luka Gavran, Matheus Pereira, Nickseon Gomis, Zane Monlouis, Jackson Gilman, Niklas Dorsch, Dániel Sallói, Jonathan Osorio, Lewis Morgan, Josh Sargent, Theo Corbeanu. DT: Robin Fraser.
CF Montreal (3-4-3): Sebastian Breza, Jalen Neal, Brandan Craig, Brayan Ceballos, Alexis Sanchez, Victor Loturi, Matty Longstaff, Daniel Rios, Luca Petrasso, Prince-Osei Owusu, Dawid Bugaj. DT: Philippe Eullaffroy.
Suplentes de Toronto FC: Derrick Etienne, Alonso Coello, Emilio Aristizabal, Kobe Franklin, William Yarbrough, Alejandro Piedrahita, Raheem Edwards, Lazar Stefanovic, Jules-Anthony Vilsaint.
Suplentes de CF Montreal: Fabian Herbers, Frankie Amaya, Ivan Losenko, Thomas Gillier, Emil Gazdov.
La previa de Toronto FC y CF Montreal: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 10 de octubre
- Hora: 11:00 (hora de México)
- Estadio: Estadio BMO Field
- Historial: 59 cruces — Toronto FC ganó 24, CF Montreal ganó 24 y empataron 12
- Último antecedente: 16/07/2026: CF Montreal 0-0 Toronto FC
- Próximo partido de Toronto FC: vs. Orlando City, miércoles 14 de octubre
- Próximo partido de CF Montreal: vs. Atlanta United, miércoles 14 de octubre