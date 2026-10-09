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Alineaciones de Toronto FC y CF Montreal por la MLS: formaciones probables

Toronto FC y CF Montreal se enfrentan este sábado 10 de octubre en el Estadio BMO Field por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Toronto FC vs. CF Montreal, MLS
Toronto FC vs. CF Montreal, MLS

Se viene Toronto FC vs. CF Montreal este sábado 10 de octubre en el Estadio BMO Field desde las 11:00 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Toronto FC y CF Montreal

Toronto FC viene de caer 0-2 ante Nashville SC y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

CF Montreal viene de ganarle 3-1 a FC Cincinnati y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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Las alineaciones de Toronto FC y CF Montreal

Toronto FC (4-3-3): Luka Gavran, Matheus Pereira, Nickseon Gomis, Zane Monlouis, Jackson Gilman, Niklas Dorsch, Dániel Sallói, Jonathan Osorio, Lewis Morgan, Josh Sargent, Theo Corbeanu. DT: Robin Fraser.

CF Montreal (3-4-3): Sebastian Breza, Jalen Neal, Brandan Craig, Brayan Ceballos, Alexis Sanchez, Victor Loturi, Matty Longstaff, Daniel Rios, Luca Petrasso, Prince-Osei Owusu, Dawid Bugaj. DT: Philippe Eullaffroy.

Suplentes de Toronto FC: Derrick Etienne, Alonso Coello, Emilio Aristizabal, Kobe Franklin, William Yarbrough, Alejandro Piedrahita, Raheem Edwards, Lazar Stefanovic, Jules-Anthony Vilsaint.

Suplentes de CF Montreal: Fabian Herbers, Frankie Amaya, Ivan Losenko, Thomas Gillier, Emil Gazdov.

La previa de Toronto FC y CF Montreal: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 10 de octubre
  • Hora: 11:00 (hora de México)
  • Estadio: Estadio BMO Field
  • Historial: 59 cruces — Toronto FC ganó 24, CF Montreal ganó 24 y empataron 12
  • Último antecedente: 16/07/2026: CF Montreal 0-0 Toronto FC
  • Próximo partido de Toronto FC: vs. Orlando City, miércoles 14 de octubre
  • Próximo partido de CF Montreal: vs. Atlanta United, miércoles 14 de octubre
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