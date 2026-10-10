Charlotte FC vs. FC Dallas: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 28 de la MLS

Faltan pocas fechas para que cierre la fase regular de la MLS y este sábado 10 de octubre Charlotte FC y FC Dallas se cruzan con la tabla de playoffs de fondo.
Ambos pelean puestos altos de cara a la postemporada y una victoria puede valer para asegurar mejor posición en la conferencia.
Horario del partido
- México: 17:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
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- España: Apple TV
La actualidad de ambos equipos
Charlotte FC llega golpeado después de caer 0-1 como local ante Chicago Fire, un resultado que cortó una racha positiva. Antes había ganado de visitante ante D.C. United y empatado 3-3 en su salida a Cincinnati. El equipo está quinto con 43 puntos en 27 partidos, números que todavía lo sostienen en zona de clasificación pero sin margen para relajarse.
FC Dallas, en cambio, atraviesa un buen momento. Viene de ganarle 1-0 a LAFC como local, tras un 0-0 ante Austin FC y una victoria 2-1 frente a Portland Timbers, también de local. Con 47 puntos en 27 fechas es tercero en su conferencia y llega a Charlotte con la idea de meter presión en la tabla antes del cierre.
El historial entre Charlotte FC y FC Dallas
El historial entre ambos es casi inexistente: apenas se enfrentaron una vez en la historia reciente. Aquel partido, disputado en 2023, terminó igualado 2-2, con FC Dallas como local. No hay patrón que seguir ni un dominio claro de ninguno de los dos, así que el que se juegue este sábado prácticamente escribe la historia desde cero.
Último enfrentamiento
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|22/07/2023
|FC Dallas vs. Charlotte FC
|2-2
|Leagues Cup
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Toronto FC vs. CF Montreal — sábado 10 de octubre, 11:00 hs
- Chicago Fire vs. New York City FC — sábado 10 de octubre, 12:30 hs
- Philadelphia Union vs. Real Salt Lake — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
- Orlando City vs. Columbus Crew — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
- New York Red Bulls vs. San Diego FC — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
- New England Revolution vs. Seattle Sounders — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
- Inter Miami vs. D.C. United — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
- Atlanta United vs. FC Cincinnati — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
- Minnesota United vs. Houston Dynamo — sábado 10 de octubre, 18:30 hs
- Sporting Kansas City vs. Portland Timbers — sábado 10 de octubre, 18:30 hs
- Austin FC vs. Nashville SC — sábado 10 de octubre, 18:30 hs
- Colorado Rapids vs. San Jose Earthquakes — sábado 10 de octubre, 19:30 hs
En síntesis
- Charlotte FC y FC Dallas se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 28 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- Charlotte FC suma 43 puntos en el torneo.
- FC Dallas suma 47 puntos en el torneo.