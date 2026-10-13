D.C. United vs. New York Red Bulls: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 29 de la MLS

D.C. United y New York Red Bulls se enfrentan este miércoles 14 de octubre, en el Estadio Audi Field, por la jornada 29 de la MLS. Los detalles de la televisación.

La MLS entra en su recta final y este miércoles 14 de octubre el Estadio Audi Field recibe un duelo que puede mover la tabla en ambas puntas.

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D.C. United necesita sumar para no quedar afuera de la pelea por el repechaje, mientras que New York Red Bulls llega con la chance de meterse entre los puestos de playoffs si saca un buen resultado como visitante.

Horario del partido

México: 17:30 hs

Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

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La actualidad de ambos equipos

D.C. United no la está pasando bien: viene de caer 0-4 ante Inter Miami en su visita más reciente, después de un empate 3-3 también afuera contra Vancouver Whitecaps. Antes de esa racha había perdido como local frente a Charlotte FC. Con 30 puntos en 27 partidos y la posición 12, el equipo necesita un envión anímico frente a su gente.

New York Red Bulls llega en una dinámica más irregular pero con un triunfo reciente que pesa: goleó 4-1 a San Diego FC de local. Antes había sufrido una derrota 0-3 también en su cancha ante St. Louis City, aunque en el partido previo había ganado como visitante frente a New York City FC. Con 36 puntos en 28 encuentros y el noveno puesto, se mete en Washington con la idea de no perder terreno en la tabla.

El historial entre D.C. United y New York Red Bulls

El historial entre ambos es parejo: de cinco enfrentamientos, New York Red Bulls ganó dos, D.C. United uno y hubo dos empates. En goles también manda el equipo neoyorquino, con 13 convertidos contra 9 del conjunto de Washington. El antecedente más reciente, en abril, terminó 4-4 entre Red Bulls y D.C. United, un partido que resume lo parejo que suele ser este cruce.

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Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 22/04/2026 New York Red Bulls vs. D.C. United 4-4 MLS 2026 24/05/2025 D.C. United vs. New York Red Bulls 0-2 MLS 2025 19/04/2025 New York Red Bulls vs. D.C. United 1-2 MLS 2025 29/06/2024 New York Red Bulls vs. D.C. United 2-2 2024 MLS 15/05/2024 D.C. United vs. New York Red Bulls 1-4 2024 MLS

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Toronto FC vs. Orlando City — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

CF Montreal vs. Atlanta United — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

Inter Miami vs. New York City FC — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

Columbus Crew vs. Charlotte FC — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

FC Cincinnati vs. New England Revolution — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

St. Louis City vs. Vancouver Whitecaps — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs

Nashville SC vs. Sporting Kansas City — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs

FC Dallas vs. Seattle Sounders — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs

Chicago Fire vs. Philadelphia Union — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs

Real Salt Lake vs. San Jose Earthquakes — miércoles 14 de octubre, 19:30 hs

Colorado Rapids vs. Minnesota United — miércoles 14 de octubre, 19:30 hs

San Diego FC vs. Houston Dynamo — miércoles 14 de octubre, 20:30 hs

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En síntesis