Es tendencia:
logotipo del encabezado
MLS

Diego Luna explicó la razón por la que eligió jugar para Estados Unidos en lugar de México

El futbolista estadounidense con ascendencia mexicana comentó la razón por la que eligió representar a Estados Unidos y no a México.

Por Agustín Zabaleta

Diego Luna comentó la razón por la que eligió representar a Estados Unidos en lugar de México
© Getty ImagesDiego Luna comentó la razón por la que eligió representar a Estados Unidos en lugar de México

Una cuestión habitual en el mundo del futbol de selecciones es la de elegir a otro país diferente de nacimiento por tener raíces del país donde nacieron padres o abuelos. En los tiempos que corren, es una práctica cada vez más común. Incluso existe scouting de jugadores con ascendencia jugando en otros países para reclutarlos.

Publicidad

Un caso de estas características en los últimos tiempos es el del volante Diego Luna, actual jugador del Real Salt Lake de Estados Unidos. El jugador habló de, pese a tener raíces mexicanas, eligió representar a la nación donde nació hace 22 años.

Así lo relató en diálogo con“Mis padres son de Michoacán, México, pero nací en California. Crecí con raíces mexicanas, aunque he vivido toda mi vida en EE.UU. Fue fácil elegir jugar por este país, porque me ha dado todas las oportunidades”.

También agregó que, pese a lo que se puede pensar, su decisión no fue por rechazo a México, sino por convicción: “Eso no significa que me avergüence de ser mexicano. Simplemente, tuve que tomar una decisión“. Para él, representó elegir el camino que lo impulsó desde joven y no uno que apenas se acercó tarde.

Publicidad

Luna es considerado uno de los prospectos ofensivos más interesantes de la MLS y del programa juvenil de la USMNT. Ha sido formado paso a paso dentro del sistema de selecciones menores de Estados Unidos, donde recibió acompañamiento técnico, seguimiento constante y claridad de proyecto a futuro.

¿Cómo es el paso de Diego Luna por la Selección de Estados Unidos?

Desde su debut en 2024 con la Selección Mayor, previo a pasar por la estructura de juveniles, el jugador de 22 años disputó 16 compromisos en los que fue titular en 10 de ellos. Marcó 3 goles y realizó 4 asistencias, donde se destacan dos a Guatemala en las Semifinales de la Copa Oro 2025.

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Sorpresiva reaparición de Alejandro Zendejas con nueva camiseta
Selección Mexicana

Sorpresiva reaparición de Alejandro Zendejas con nueva camiseta

¡Cremaschi sube! Así quedó la tabla de goleo del Mundial Sub-20 tras la paliza de Estados Unidos
Mundial Sub 20

¡Cremaschi sube! Así quedó la tabla de goleo del Mundial Sub-20 tras la paliza de Estados Unidos

¿Por qué México y Estados Unidos no juegan las Eliminatorias Concacaf para el Mundial 2026?
Concacaf

¿Por qué México y Estados Unidos no juegan las Eliminatorias Concacaf para el Mundial 2026?

¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Inter Miami vs. Nashville por la MLS Cup 2025
MLS

¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Inter Miami vs. Nashville por la MLS Cup 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo