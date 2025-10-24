Una cuestión habitual en el mundo del futbol de selecciones es la de elegir a otro país diferente de nacimiento por tener raíces del país donde nacieron padres o abuelos. En los tiempos que corren, es una práctica cada vez más común. Incluso existe scouting de jugadores con ascendencia jugando en otros países para reclutarlos.

Publicidad

Publicidad

Un caso de estas características en los últimos tiempos es el del volante Diego Luna, actual jugador del Real Salt Lake de Estados Unidos. El jugador habló de, pese a tener raíces mexicanas, eligió representar a la nación donde nació hace 22 años.

Así lo relató en diálogo con“Mis padres son de Michoacán, México, pero nací en California. Crecí con raíces mexicanas, aunque he vivido toda mi vida en EE.UU. Fue fácil elegir jugar por este país, porque me ha dado todas las oportunidades”.

También agregó que, pese a lo que se puede pensar, su decisión no fue por rechazo a México, sino por convicción: “Eso no significa que me avergüence de ser mexicano. Simplemente, tuve que tomar una decisión“. Para él, representó elegir el camino que lo impulsó desde joven y no uno que apenas se acercó tarde.

Publicidad

Publicidad

Luna es considerado uno de los prospectos ofensivos más interesantes de la MLS y del programa juvenil de la USMNT. Ha sido formado paso a paso dentro del sistema de selecciones menores de Estados Unidos, donde recibió acompañamiento técnico, seguimiento constante y claridad de proyecto a futuro.

¿Cómo es el paso de Diego Luna por la Selección de Estados Unidos?

Desde su debut en 2024 con la Selección Mayor, previo a pasar por la estructura de juveniles, el jugador de 22 años disputó 16 compromisos en los que fue titular en 10 de ellos. Marcó 3 goles y realizó 4 asistencias, donde se destacan dos a Guatemala en las Semifinales de la Copa Oro 2025.