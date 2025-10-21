A todos sorprendió la noticia de que Alejandro Zendejas fuer a representar los colores de Estados Unidos rumbo al Mundial 2026, sin embargo, él siempre dio a conocer su deseo de vestir la camiseta de la Selección Mexicana, sólo que por cuestiones dentro de la Federación Mexicana de Futbol, el jugador del Club América no pudo hacerlo en su momento.

¿Zendejas jugará el Mundial con México?

Pero fue este miércoles cuando el extremo de las Águilas sorprendió con una noticia de que va al Mundial 2026 con México, pero lamentablemente no como jugador del equipo de Javier Aguirre, sino que con una marca que estará presente, al igual que su compañera de institución, Montserrat Saldívar, quienes fueron las estrellas.

Se trata de un promocional de LG en donde ambos futbolistas aparecen vistiendo una camiseta verde que representa a la de nuestro país. En el video que comparte Zendejas en sus redes sociales se puede ver que ambos juegan en el terreno de juego y llevan como frase principal: “Elige a quienes juegan por México”, aún cuando el jugador no formará parte del cuadro del “Vasco” Aguirre.

Néstor Araujo lo quiere en Selección Mexicana

Incluso, uno de sus compañeros de equipo, Néstor Araujo le comentó en la publicación: “Cómo te queda el verde”, haciendo alusión a los colores del equipo nacional. Sin embargo, el jugador decidió apostar por seguir con el cuadro de las Barras y las Estrellas y aunque no pudo jugar en esta Fecha FIFA con el equipo de Pochettino por una lesión, volverá.

¿Por qué no puede jugar?

Para mala suerte de los mexicanos, Zendejas aunque aparece con esta camiseta, no podría vestir de nueva cuenta estos colores en el Mundial, ya que la FIFA establece reglas donde indican que después de jugar con una selección, ya no se puede hacer con alguna otra. De esta manera, se perdió la oportunidad de verlo con la Tricolor.

