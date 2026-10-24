Dónde ver EN VIVO Orlando City vs. New York City FC por la jornada 31 de la MLS: TV y streaming online

Orlando City y New York City FC se enfrentan este sábado 24 de octubre, en el Inter.co Stadium, por la jornada 31 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Orlando City recibe a New York City FC este sábado 24 de octubre desde las 17:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Inter.co Stadium.

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Orlando City llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero New York City FC tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Orlando City ganó 4-1 como local ante D.C. United. El conjunto marcha 7° con 41 puntos. Antes empató 3-3 como visitante ante Toronto FC.

New York City FC viene de empatar 1-1 como local ante LAFC. El equipo ocupa el puesto 12 con 34 puntos. Antes perdió 0-2 como visitante ante Inter Miami.

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El historial entre Orlando City y New York City FC

Orlando City y New York City FC se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 4 de New York City FC y 1 empate.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 07/03/2026 New York City FC vs. Orlando City 5-0 MLS 2026 17/07/2025 Orlando City vs. New York City FC 1-2 MLS 2025 09/03/2025 New York City FC vs. Orlando City 2-1 MLS 2025 20/07/2024 Orlando City vs. New York City FC 1-1 2024 MLS 28/06/2024 New York City FC vs. Orlando City 4-2 2024 MLS

Horario del partido

México: 17:30 hs

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Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

CF Montreal vs. Nashville SC — sábado 24 de octubre, 11:30 hs

Columbus Crew vs. Toronto FC — sábado 24 de octubre, 13:30 hs

New York Red Bulls vs. Inter Miami — sábado 24 de octubre, 15:30 hs

Philadelphia Union vs. New England Revolution — sábado 24 de octubre, 17:30 hs

D.C. United vs. FC Cincinnati — sábado 24 de octubre, 17:30 hs

Atlanta United vs. Chicago Fire — sábado 24 de octubre, 17:30 hs

Sporting Kansas City vs. Austin FC — sábado 24 de octubre, 18:30 hs

Houston Dynamo vs. Minnesota United — sábado 24 de octubre, 18:30 hs

FC Dallas vs. San Jose Earthquakes — sábado 24 de octubre, 18:30 hs

Real Salt Lake vs. St. Louis City — sábado 24 de octubre, 19:30 hs

Colorado Rapids vs. Vancouver Whitecaps — sábado 24 de octubre, 19:30 hs

San Diego FC vs. Seattle Sounders — sábado 24 de octubre, 20:30 hs

Portland Timbers vs. Charlotte FC — sábado 24 de octubre, 20:30 hs

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En síntesis