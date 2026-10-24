Dónde ver EN VIVO Orlando City vs. New York City FC por la jornada 31 de la MLS: TV y streaming online

Orlando City recibe a New York City FC este sábado 24 de octubre desde las 17:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Inter.co Stadium.
Orlando City llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero New York City FC tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Orlando City ganó 4-1 como local ante D.C. United. El conjunto marcha 7° con 41 puntos. Antes empató 3-3 como visitante ante Toronto FC.
New York City FC viene de empatar 1-1 como local ante LAFC. El equipo ocupa el puesto 12 con 34 puntos. Antes perdió 0-2 como visitante ante Inter Miami.
El historial entre Orlando City y New York City FC
Orlando City y New York City FC se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 4 de New York City FC y 1 empate.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|07/03/2026
|New York City FC vs. Orlando City
|5-0
|MLS 2026
|17/07/2025
|Orlando City vs. New York City FC
|1-2
|MLS 2025
|09/03/2025
|New York City FC vs. Orlando City
|2-1
|MLS 2025
|20/07/2024
|Orlando City vs. New York City FC
|1-1
|2024 MLS
|28/06/2024
|New York City FC vs. Orlando City
|4-2
|2024 MLS
Horario del partido
- México: 17:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Apple TV
- Sudamérica: Apple TV
- Centroamérica: Apple TV
- España: Apple TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- CF Montreal vs. Nashville SC — sábado 24 de octubre, 11:30 hs
- Columbus Crew vs. Toronto FC — sábado 24 de octubre, 13:30 hs
- New York Red Bulls vs. Inter Miami — sábado 24 de octubre, 15:30 hs
- Philadelphia Union vs. New England Revolution — sábado 24 de octubre, 17:30 hs
- D.C. United vs. FC Cincinnati — sábado 24 de octubre, 17:30 hs
- Atlanta United vs. Chicago Fire — sábado 24 de octubre, 17:30 hs
- Sporting Kansas City vs. Austin FC — sábado 24 de octubre, 18:30 hs
- Houston Dynamo vs. Minnesota United — sábado 24 de octubre, 18:30 hs
- FC Dallas vs. San Jose Earthquakes — sábado 24 de octubre, 18:30 hs
- Real Salt Lake vs. St. Louis City — sábado 24 de octubre, 19:30 hs
- Colorado Rapids vs. Vancouver Whitecaps — sábado 24 de octubre, 19:30 hs
- San Diego FC vs. Seattle Sounders — sábado 24 de octubre, 20:30 hs
- Portland Timbers vs. Charlotte FC — sábado 24 de octubre, 20:30 hs
En síntesis
- Orlando City y New York City FC se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 31 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- Orlando City suma 41 puntos en el torneo.
- New York City FC suma 34 puntos en el torneo.