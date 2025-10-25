Es tendencia:
MLS

El mensaje de Hirving Lozano luego de ser apartado en San Diego FC: “Asumí la responsabilidad”

Hirving Lozano se peleó con el entrenador de San Diego FC. Los detalles de lo sucedido y las disculpas de Chucky.

Por Patricio Hechem

Hirving Lozano en San Diego FC
Hirving Lozano en San Diego FC

San Diego FC se enfrenta este domingo a Portland Timbers en lo que será su primera participación en los Playoffs de la MLS en su historia. El equipo de Hirving Lozano se clasificó 1° en la Conferencia Oeste, por lo que se cruzará con el 8° de la tabla.

Es evidente que en la previa el favorito a avanzar de ronda es el San Diego FC. Sin embargo, la franquicia de la MLS está atravesando unos días complicados debido a la pelea que tuvo ‘Chucky’ Lozano con Mikey Varas, el entrenador del equipo, después de que el técnico sustituyó al mexicano en el mediotiempo del juego ante Houston Dynamo del pasado 4 de octubre.

‘Chucky’ Lozano en problemas en San Diego FC y Pachuca se frota las manos: “Lo estamos manejando”

De acuerdo a lo revelado por el periodista Tom Bogert, Hirving Lozano manifestó su enojo hacia Mikey Varas en el vestidor y enfrente de todos sus compañeros. Por esta razón, el entrenador de San Diego FC apartó al mexicano del último partido del pasado 18 de octubre ante Portland Timbers y existía la duda de si el extremo estaría presente en los Playoffs de la MLS.

El comunicado de Hirving Lozano

Luego de la polémica, el futbolista de la Selección Mexicana compartió un comunicado en su cuenta de Instagram reconociendo su error: “Soy una persona apasionada y competitiva que siempre quiere darlo todo por el equipo. A veces, esa misma intensidad puede llevar a reacciones que no reflejan quien soy ni el respeto que siento por todos los que me rodean“.

Mikey Varas, el entrenador de San Diego FC (Getty Images)

Mikey Varas, el entrenador de San Diego FC (Getty Images)

No reaccioné de la manera correcta y ya asumí la responsabilidad, la afronté y seguí adelante. Estoy totalmente concentrado en el futuro, en los objetivos que compartimos y en ayudar a San Diego a lograr todo por lo que hemos trabajado. Hemos construido algo especial juntos y estoy orgulloso de formar parte del camino del club durante muchos años”, escribió Hirving Lozano.

De esta manera, el extremo aceptó su error y al mismo tiempo reveló que el conflicto con el entrenador ya estaría solucionado, por lo que ahora queda por ver si finalmente Mikey Varas lo tiene en cuenta a Hirving Lozano de cara a los Playoffs de la MLS. San Diego FC se cruza con Portland Timbers este domingo y ‘Chucky’ quiere estar.

En síntesis

  • San Diego FC se clasificó 1° en la Conferencia Oeste para los Playoffs de la MLS.
  • Hirving Lozano fue apartado por el DT Mikey Varas tras altercado el 4 de octubre ante Houston Dynamo.
  • El delantero mexicano Hirving Lozano compartió un comunicado reconociendo su error tras la polémica.
Patricio Hechem
