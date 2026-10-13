FC Dallas vs. Seattle Sounders: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 29 de la MLS

FC Dallas y Seattle Sounders se enfrentan este miércoles 14 de octubre, en el Toyota Stadium, por la jornada 29 de la MLS. Los detalles de la televisación.

La MLS entra en la recta final de la fase regular y el miércoles 14 de octubre el Toyota Stadium va a tener un partido con mucho en juego para los dos lados. FC Dallas pelea el tercer puesto pero no termina de encontrar regularidad, y enfrente aparece un Seattle que llega lanzado.

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Quedan pocas fechas para el cierre de la temporada regular y la tabla todavía puede moverse bastante. Un resultado acá puede definir con qué ubicación cada equipo encara los playoffs.

Horario del partido

México: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

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La actualidad de ambos equipos

FC Dallas es tercero con 47 puntos en 28 partidos, una posición que lo deja cómodo en la pelea por los puestos de arriba. Pero el equipo llega golpeado: el último fin de semana perdió 3-2 como visitante ante Charlotte FC, después de una racha más sólida que incluía un triunfo ante LAFC y un empate sin goles frente a Austin FC. Esa caída corta el envión justo antes de un partido que necesita ganar en casa.

Seattle Sounders, en cambio, llega como una de las visitas más en forma del torneo. Encadenó tres victorias al hilo: 3-1 a Minnesota United, 2-1 a Sporting Kansas City y, el fin de semana pasado, un contundente 3-0 sobre New England Revolution. Está séptimo con 41 puntos y esa racha lo metió de lleno en la pelea por meterse entre los mejores antes de que termine la temporada regular.

El historial entre FC Dallas y Seattle Sounders

El historial entre ambos tiene una diferencia clara: de 50 enfrentamientos, Seattle Sounders ganó 25, FC Dallas se quedó con 12 y hubo 13 empates. En goles también manda el equipo del noroeste, con 73 convertidos contra 50 del tejano.

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En los duelos más recientes la tendencia se repite. De los últimos diez cruces, Seattle se impuso en la mayoría, incluido el más reciente, en abril de este año, cuando ganó 2-1. FC Dallas solo pudo cortar esa racha con una victoria 3-1 allá por noviembre de 2023.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/04/2026 Seattle Sounders vs. FC Dallas 2-1 MLS 24/05/2025 Seattle Sounders vs. FC Dallas 1-0 MLS 13/04/2025 FC Dallas vs. Seattle Sounders 0-1 MLS 23/06/2024 Seattle Sounders vs. FC Dallas 3-2 MLS 14/04/2024 FC Dallas vs. Seattle Sounders 0-0 MLS 11/11/2023 Seattle Sounders vs. FC Dallas 1-0 MLS 05/11/2023 FC Dallas vs. Seattle Sounders 3-1 MLS 31/10/2023 Seattle Sounders vs. FC Dallas 2-0 MLS 17/09/2023 FC Dallas vs. Seattle Sounders 1-1 MLS 16/07/2023 Seattle Sounders vs. FC Dallas 1-1 MLS

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Toronto FC vs. Orlando City — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

CF Montreal vs. Atlanta United — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

Inter Miami vs. New York City FC — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

D.C. United vs. New York Red Bulls — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

Columbus Crew vs. Charlotte FC — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

FC Cincinnati vs. New England Revolution — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

St. Louis City vs. Vancouver Whitecaps — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs

Nashville SC vs. Sporting Kansas City — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs

Chicago Fire vs. Philadelphia Union — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs

Real Salt Lake vs. San Jose Earthquakes — miércoles 14 de octubre, 19:30 hs

Colorado Rapids vs. Minnesota United — miércoles 14 de octubre, 19:30 hs

San Diego FC vs. Houston Dynamo — miércoles 14 de octubre, 20:30 hs

En síntesis