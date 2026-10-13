Inter Miami vs. New York City FC en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 29 de la MLS

Inter Miami y New York City FC se enfrentan este miércoles 14 de octubre, en el Nu Stadium, por la jornada 29 de la MLS. Los detalles de la televisación.

El miércoles 14 de octubre, el Nu Stadium recibe un partido con mucho en juego para los dos lados de la tabla de la MLS. Inter Miami llega con el envión de un triunfo contundente y buscará estirar la diferencia sobre sus perseguidores.

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Inter Miami pelea el segundo puesto de la conferencia a falta de pocas fechas, mientras que New York City FC necesita sumar para no quedar relegado en la zona media de la tabla.

Horario del partido

México: 17:30 hs

Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

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La actualidad de ambos equipos

El local llega entonado después de golear 4-0 a D.C. United en su presentación anterior, un resultado que le permitió dejar atrás la derrota ante Columbus Crew. Con 49 puntos y el segundo lugar del campeonato, Inter Miami se mete en esta fecha como uno de los candidatos fuertes a seguir arriba en la tabla.

New York City FC, en cambio, no logra encontrar continuidad: cayó 1-2 ante Chicago Fire en su último compromiso y antes había rescatado apenas un empate frente a Atlanta United. Con 33 unidades y el décimo puesto, el equipo necesita revertir la imagen de las últimas semanas si quiere meterse en la pelea por los puestos de arriba.

El historial entre Inter Miami y New York City FC

El historial reciente es claramente favorable para Inter Miami, que ganó tres de los cinco cruces y no perdió ninguno, con dos empates en el medio. La diferencia de gol también lo respalda: anotó 15 tantos contra los 6 que recibió en esos partidos. New York City FC todavía no pudo quedarse con una victoria en este cruce directo.

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Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 22/03/2026 New York City FC vs. Inter Miami 2-3 MLS 2026 29/11/2025 Inter Miami vs. New York City FC 5-1 MLS 2025 24/09/2025 New York City FC vs. Inter Miami 0-4 MLS 2025 23/02/2025 Inter Miami vs. New York City FC 2-2 MLS 2025 21/09/2024 New York City FC vs. Inter Miami 1-1 2024 MLS

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Toronto FC vs. Orlando City — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

CF Montreal vs. Atlanta United — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

D.C. United vs. New York Red Bulls — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

Columbus Crew vs. Charlotte FC — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

FC Cincinnati vs. New England Revolution — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

St. Louis City vs. Vancouver Whitecaps — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs

Nashville SC vs. Sporting Kansas City — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs

FC Dallas vs. Seattle Sounders — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs

Chicago Fire vs. Philadelphia Union — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs

Real Salt Lake vs. San Jose Earthquakes — miércoles 14 de octubre, 19:30 hs

Colorado Rapids vs. Minnesota United — miércoles 14 de octubre, 19:30 hs

San Diego FC vs. Houston Dynamo — miércoles 14 de octubre, 20:30 hs

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En síntesis