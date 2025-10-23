La reacción de los fanáticos a la renovación de contrato de Lionel Messi con Inter Miami: “Váyanse a la m…”

La noticia más importante de este jueves 23 de octubre en el mundo del deporte estuvo directamente relacionada a la renovación de Lionel Messi en Inter Miami. El argentino confirmó su continuidad en el futbol y en las Garzas. Aunque no se confirmó la duración exacta del nuevo vínculo, se especula con que puede ser hasta 2028, algo que molestó a muchos aficionados que no ocultaron su malestar en redes sociales.

Tras la publicación del video oficial de Inter Miami en el que confirmó que Messi seguirá jugando en Miami, aparecieron aquellos que entienden que ya es momento de que el ’10’ busque otros caminos para su carrera. A su vez, otros afirmaron que el equipo necesita buscar una renovación pensando en el futuro del club una vez que el sudamericano decida colgar las botas de manera definitiva.

Además, otros tanos usuarios se expresaron sobre Luis Suárez. El uruguayo es amigo íntimo del argentino y todo indica que él también extenderá su carrera mientras se sienta cómodo disfrutando en Florida. Esto preocupa a algunos fanáticos que desean ver otro tipo de centrodelantero en Inter Miami.

Por último, todos aquellos que tenían la ilusión de verlo jugar en el futbol argentino fueron los que también expresaron su descontento. Messi es confeso seguidor de Newell’s Old Boys de Rosario, su ciudad natal, pero tiene claro el hecho de que no están dadas las condiciones para que se dé su regreso. En Sudamérica se hicieron sentir.

Los comentarios negativos que recibió Messi por su renovación en Inter Miami.

