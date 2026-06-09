El astro argentino no será de la partida esta noche y su ausencia hace ruido entre los fánaticos. ¿Qué le pasó?

La Selección Argentina tendrá por delante este martes 9 de junio su última presentación antes del Mundial 2026. En la previa de su participación en la Copa, enfrentará a Islandia en el marco de un amistoso internacional.

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En la antesala del juego entre Argentina e Islandia, Lionel Scaloni confirmó la alineación de la ‘Albiceleste’ para salir al campo. Entre los elegidos del entrenador, muchas ausencias de peso que le quitarán parte de lo competitivo al duelo de esta noche en Alabama.

Lo más destacado dentro de los once de la campeona del mundo, tiene que ver con que Lionel Messi no será de la partida. El astro argentino no forma parte de la escuadra inicial para medirse ante Islandia y su salida asombró a los fánaticos en el estadio y en redes.

En esta oportunidad, Lionel Messi no jugará de entrada ya que aún no se encuentra al 100% físicamente y no será arriesgado. El capitán se entrenó gran parte de la semana en forma diferenciada salvo la última práctica, y finalmente será preservado.