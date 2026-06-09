La triste historia que está viviendo el árbitro somalí por culpa de Estados Unidos

El árbitro somalí tuvo una entrevista luego de ser privado de su sueño de estar en el Mundial y reveló cosas inesperadas.

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan fue elegido por la FIFA para el Mundial 2026, por ello lo asignaron en Estados Unidos como sede, pero no se le permitió ingresar al país en el aeropuerto de Miami, por lo que tuvo que ser deportado de regreso a Estambul. De esta manera, esperaba el apoyo y notificaciones especiales para que pudiera cumplir con su trabajo.

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Interrogado por 11 horas sin explicaciones

Tras ser apartado en Miami por las mismas autoridades, revela en una entrevista para The New York Times que tenía todos los papeles en regla y la visa correcta, pero que lo detuvieron en un pequeño cuarto y lo interrogaron por 11 horas para después llevarlo detenido antes de que lo embarcaran de vuelta sin que nadie le diera una explicación.

Más tarde, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos mandó un comunicado donde ni siquiera especificaron las razones por las cuales no se le había permitido el ingreso: “Tras la inspección, se determinó que el viajero, árbitro de la Copa Mundial de la FIFA, era inadmisible debido a problemas de verificación y se le denegó la entrada”.

Se le negó el sueño del Mundial

Ante ello, el árbitro somalí declaró en la entrevista lo siguiente: “Estoy muy, muy decepcionado (….) Simplemente soy un árbitro que intenta cumplir su sueño, el mayor sueño de mi vida: venir al Mundial”. Y es que Abdulkadir fue incluso el mejor árbitro africano en 2025 elegido por la propia CAF, lo que pone a pensar el tema con Estados Unidos.

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Los problemas entre Donald Trump y los inmigrantes somalíes es severo, puesto que en un discurso en la Casa Blanca él habría denigrado a las personas y a su país, primero llamándolos “basura” y posteriormente haciendo ver que ni siquiera eran un país como tal. Estos actos de discriminación y racismo le habrían impedido cumplir su sueño.

No recibió apoyo de la FIFA

Por tal motivo, se esperaba que la FIFA saliera en su representación y al contrario sólo dieron un comunicado anunciando lo siguiente: “La FIFA no participa en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluidas las adjudicaciones de visados, y las autoridades le han informado de que el estatus del Sr. Artan no se modificará por el momento”.

En síntesis

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan fue deportado de Estados Unidos en el aeropuerto de Miami.

fue deportado de Estados Unidos en el aeropuerto de Miami. Las autoridades fronterizas estadounidenses denegaron su entrada al país por problemas de verificación.

denegaron su entrada al país por problemas de verificación. La FIFA comunicó que no participa en los procesos de inmigración del país anfitrión.