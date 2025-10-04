El fin de semana de los deportes de contacto se vio paralizado por la presentación que tuvieron este sábado 4 de octubre Alex Pereira y Magomed Ankalaev en el T-Mobile Arena de Las Vegas en el marco de UFC 320. El ruso expuso su corona de los semipesados ante el brasileño en una contienda que dejó tela para cortar pensando en el futuro de la división.

Al tratarse de una categoría con múltiples aspirantes, todos querían saber cuál sería el desenlace de un duelo tan esperado. En ese sentido, tras la espectacular victoria de Pereira sobre Ankalaev, la categoría tiene un nuevo campeón y un retador que intentará recuperar su reinado.

Por otro lado, con el duelo de la noche que protagonizaron Jiri Prochazka y Khalil Rountree Jr., el checo se mantiene en el segundo puesto de la clasificación, dejando al norteamericano cuarto, por detrás de Carlos Ulberg, aspirante serio a recibir una oportunidad titular en el futuro.

Además, otra pelea que dejó las cosas claras fue la que protagonizaron Merab Dvalishvili y Cory Sandhagen. El georgiano expuso su título del peso gallo ante el estadounidense que nada pudo hacer, por lo que la situación no se vio para nada modificada en la categoría de las 135 libras.

Ranking completo del peso semipesado de la UFC:

Alex Pereira (campeón)