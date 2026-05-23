Topuria Matador: el documental de Paramount que coloca la vida del campeón de UFC en el centro de escena

Una entrega especial que tiene fecha de estreno el 1 de julio busca plasmar la influencia de la estrella dentro y fuera del octágono. No te lo puedes perder.

UFC está lista para lucirse el próximo 14 de junio con su velada especial para conmemorar los 250 años de independencia estadounidense en la Casa Blanca. Dicha velada contará con la presencia estelar de Ilia Topuria, quien anunció el lanzamiento de un nuevo documental que busca retratar su vida exitosa con el mejor lujo de detalles posible.

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Todo sobre Topuria Matador, el documental de Ilia

Paramount+ ha anunciado la fecha de estreno de Topuria Matador, el documental biográfico sobre Ilia Topuria, una de las figuras más dominantes y carismáticas de las artes marciales mixtas. El documental original de Paramount+ se estrenará en exclusiva en la plataforma el lunes 1 de junio en Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica,, ampliando aún más la oferta deportiva premium del servicio antes del tan esperado evento UFC en la Casa Blanca. A medida que crece la expectativa en torno a este hito, Topuria Matador ofrece a los aficionados una mirada íntima a la vida, la mentalidad y el ascenso de una de las mayores estrellas del UFC.

Dirigido por Giampolo Manfreda y escrito por Manfreda y Gracia Solera, Topuria Matador ofrece una mirada profunda y sin precedentes a ocho meses decisivos en la vida de Ilia Topuria como luchador profesional en la Ultimate Fighting Championship (UFC). El documental comienza con su combate contra Josh Emmett (24 de junio del 2023) en Florida, una victoria clave que lo catapultó al top 5 de la clasificación de la UFC, y culmina con su histórica oportunidad por el título contra Alexander Volkanovski (17 de febrero del 2024).

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Más allá del octágono, Topuria Matador también explora los orígenes de Topuria y los retos que han marcado su trayectoria personal. Aunque nació en Alemania, es de ascendencia georgiana y se mudó con su familia a Georgia a los siete años. Fue allí donde, junto a su hermano Aleksandre, comenzó a entrenar en lucha grecorromana. La inestabilidad política y social del país, unida a la separación de sus padres, le llevó a iniciar un nuevo capítulo en su vida al trasladarse a España, donde acabaría forjando su trayectoria profesional en las artes marciales mixtas.

Topuria Matador revela la intensidad física y mental que se esconde tras la competición de élite de la UFC, acompañando a Ilia Topuria a lo largo del exigente proceso de pérdida de peso, la disciplina necesaria para competir al más alto nivel y la mentalidad que le impulsó a convertirse en campeón del mundo. A través de sus propias palabras, el documental explora la filosofía que define su carrera: aprovechar cada oportunidad, confiar en el proceso y negarse a aceptar la derrota.

En síntesis

El documental biográfico “Topuria Matador” se estrenará en exclusiva por Paramount+ el próximo lunes 1 de junio en Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica.

se estrenará en exclusiva por el próximo lunes en Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica. Dirigido por Giampolo Manfreda, el largometraje retrata ocho meses decisivos en la carrera de Ilia Topuria, abarcando desde su pelea contra Josh Emmett hasta su coronación ante Alexander Volkanovski.

en la carrera de Ilia Topuria, abarcando desde su pelea contra Josh Emmett hasta su coronación ante Alexander Volkanovski. La producción profundiza tanto en su exigente preparación física y mental en la UFC como en sus orígenes personales entre Alemania, Georgia y España.