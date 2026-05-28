Así se prepara la Casa Blanca para recibir a UFC en medio del Mundial 2026

El emblemático lugar está listo para albergar un show que promete pasar a la historia de los deportes.

Desde que se anunció con bombos y platillos, los aficionados de UFC aguardan con ansias que llegue el 14 de junio en el que se llevará a cabo una histórica jornada de artes marciales mixtas en la Casa Blanca. La emblemática sede ya se encuentra en pleno proceso de preparación y en las últimas horas se divulgaron algunas imágenes que reflejan lo dicho.

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Detalles de la preparación de UFC Casa Blanca

Lo que se espera es que la acción se desarrolle en la parte de fuera de la Casa Blanca, al aire libre y con la posibilidad de incluir el factor de la temperatura como uno a tener en cuenta, ya que se esperan altas olas de calor por esos días. Además, el aforo será reducido a invitados especiales y no se espera que los presentes superen la cifra de los 4.000.

La Casa Blanca será sede de un histórico evento de UFC. (GETTY IMAGES)

En las fotografías se puede observar como el entorno va quedando listo. Una estructura imponente separó visiblemente el sector en el que se va a montar el octágono y su respectiva iluminación. Entre maquinarias, los movimientos preliminares ya se pusieron en marcha y se espera que culminen en los próximos días, a principios de junio.

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La cartelera contará con varias presencias estelares, pero dejando para Alex Pereira e Ilia Topuria como las más destacadas. El brasileño se enfrentará a Ciryl Gane con el título interino del peso completo en juego, mientras que el Matador competirá con Justin Gaethje por el trono de la división de los ligeros.

A pesar de las críticas por el hecho de exponer a los luchadores al calor, por limitar el acceso de espectadores a solo unos privilegiados, UFC apuesta todo a los PPV. Aunque el sistema como tal dejó de existir, lo cierto es que para disfrutar del espectáculo hay que abonar una membresía en Paramount+. La compañía espera consolidar, aún más, su dominio y éxito a nivel mundial y no solo en Estados Unidos.

En síntesis

Los preparativos en el jardín sur de la Casa Blanca ya se encuentran en marcha para albergar la histórica cartelera UFC Freedom 250 este próximo 14 de junio .

ya se encuentran en marcha para albergar la histórica cartelera este próximo . El inédito recinto temporal al aire libre contará con un aforo limitado de aproximadamente 5,000 espectadores presenciales, apostando fuertemente por la transmisión exclusiva a través de Paramount+ .

presenciales, apostando fuertemente por la transmisión exclusiva a través de . Los combates principales de la velada serán el choque de Ilia Topuria contra Justin Gaethje por el título de peso ligero, y el duelo coestelar entre Alex Pereira y Ciryl Gane por el cinturón interino de peso pesado.