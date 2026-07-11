Cuándo y contra quién fue la última pelea de Conor McGregor en UFC

Conor McGregor peleará con Max Holloway este sábado 11 de julio en Las Vegas. En el marco de UFC 329, el irlandés espera tener un regreso triunfal ante una figura de primer nivel que no le pondrá las cosas fáciles. El público está ansioso por ver en acción a la leyenda que no se sube a una jaula hace un lustro, media década.

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Ante Dustin Poirier: la última pelea de Conor McGregor

La última pelea de McGregor data de julio de 2021, fecha en la que se midió con Dustin Poirier. En aquella ocasión, Conor se despidió del cuadrilátero de la manera más dolorosa. El irlandés sufrió una dolorosa fractura de tibia y peroné tras pisar mal y tener que abandonar el combate de manera inesperada.

Dustin Poirier se quedó con la victoria en la última pelea de Conor McGregor hasta el momento. (GETTY IMAGES)

Desde entonces, la vez que Conor estuvo más cerca de regresar al octágono fue en 2024, cuando tenía fecha anunciada para medirse con Michael Chandler. Sin embargo, una lesión en uno de sus pies lo dejó fuera de la contienda y su regreso se pospuso hasta este momento. Dos años después de esa vuelta frustrada, la expectativa está en su punto máximo para conocer cuál es el estado de la leyenda que supo poner el nombre de las MMA en lo más alto.

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Ahora, en el horizonte aparece un Holloway que tendrá su estreno absoluto en el peso wélter, ya que la pelea se llevará a cabo en las 170 libras. En las apuestas, el favorito es el hawaiano y por bastante, pero la realidad es que Conor ya ha demostrado de sobra lo que es capaz de hacer, por lo que la expectativa estará en su punto máximo cuando los protagonistas aparezcan en escena.

En síntesis