Quién pelea HOY sábado 6 de junio de 2026 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

Llegó uno de los meses más esperados por los amantes de las artes marciales mixtas. El próximo fin de semana se llevará a cabo la velada de UFC en la Casa Blanca, pero este sábado 6 de junio será momento de ver en acción a un excampeón que intentará lucirse para recuperar protagonismo en la compañía más destacada.
Belal Muhammad, ubicado número 5 en el ranking del peso wélter, se medirá con el clasificado en el lugar 11, el brasileño Gabriel Bonfim. Esta pelea será fundamental para el futuro de uno y otro, ya que la intención principal de ambos es acercarse a una oportunidad titular del trono que ostenta Islam Makhachev.
La acción que se llevará a cabo en Las Vegas contará con algunos protagonistas de segunda línea que se encuentran ante la oportunidad de lucirse para obtener mejores posibilidades en el futuro. En ese sentido, se espera que la cartelera se destaque con combates espectaculares de principio a fin.
La cartelera que podrá ser seguida mediante Paramount+, tiene horario de inicio estipulado para las 15:00hs del Centro de México, 16:00hs en Bogotá y 18:00hs de Buenos Aires.
Las peleas más destacadas del sábado 6 de junio en UFC:
- Ketlen Souza vs. Ariane Carnelossi | Peso paja
– Horario: 15:00hs del Centro de México aproximadamente
– Transmisión: Paramount+
- Jeisla Chaves vs. Yuneisy Duben | Peso mosca
– Horario: a continuación de Ketlen Souza vs. Ariane Carnelossi
– Transmisión: Paramount+
- Jordan Leavitt vs. Joanderson Brito | Peso pluma
– Horario: a continuación de Jeisla Chaves vs. Yuneisy Duben
– Transmisión: Paramount+
- Priscila Cachoeira vs. Chelsea Chandler | Peso gallo
– Horario: a continuación de Jordan Leavitt vs. Joanderson Brito
– Transmisión: Paramount+
- Bruno Silva vs. Edgar Chairez | Peso mosca
– Horario: a continuación de Priscila Cachoeira vs. Chelsea Chandler
– Transmisión: Paramount+
- Marcus McGhee vs. John Yannis | Peso gallo
– Horario: a continuación de Bruno Silva vs. Edgar Chairez
– Transmisión: Paramount+
- Matt Schnell vs. Alessandro Costa | Peso pactado
– Horario: a continuación de Marcus McGhee vs. John Yannis
– Transmisión: Paramount+
- Iwo Baraniewski vs. Junior Tafa | Peso semipesado
– Horario: a continuación de Matt Schnell vs. Alessandro Costa
– Transmisión: Paramount+
- Bryce Mitchell vs. Santiago Luna | Peso gallo
– Horario: a continuación de Iwo Baraniewski vs. Junior Tafa
– Transmisión: Paramount+
- Fares Ziam vs. Tom Nolan | Peso ligero
– Horario: a continuación de Bryce Mitchell vs. Santiago Luna
– Transmisión: Paramount+
- Brendan Allen vs. Edmen Shahbazyan | Peso mediano
– Horario: a continuación de Fares Ziam vs. Tom Nolan
– Transmisión: Paramount+
- Belal Muhammad vs. Gabriel Bonfim | Peso wélter
– Horario: a continuación de Brendan Allen vs. Edmen Shahbazyan
– Transmisión: Paramount+
En síntesis
- Belal Muhammad enfrentará al brasileño Gabriel Bonfim en el peso wélter de UFC.
- El evento de UFC se realizará este sábado 6 de junio en Las Vegas.
- La transmisión del evento iniciará a las 15:00hs del Centro de México por Paramount+.