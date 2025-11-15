¿Cuánto dinero ganó Jack Della Maddalena por su pelea vs. Islam Makhachev en UFC 322?

Pocos confiaban en que fuera capaz de obtener una posición tan privilegiada en poco tiempo. Jack Della Maddalena se transformó en campeón de la UFC en mayo de este año al quitarle el cinturón del peso wélter a Belal Muhammad y este sábado 15 de noviembre protagonizó la contienda estelar ante Islam Makhachev, hecho que le permitió llevarse una fortuna a casa.

La fortuna que recibió Jack Della Maddalena en UFC 322

La pelea que lo vio exponer su corona de las 170 libras ante Islam Makhachev le dejó a Della Maddalena una ganancia millonaria que se aproxima al millón y medio de dólares. Claro las ganancias iniciales no son muy grandes, pero hay que tener en cuenta el factor indispensable que representan la venta de PPV.

Todos aquellos usuarios alrededor del mundo que abonan una suscripción para poder disfrutar del evento a través de sus pantallas, son los grandes generadores de que los luchadores reciban montos impresionantes de dinero. Este aspecto es fundamental para casos como el de Jack, quien tuvo un éxito muy repentino, desacostumbrado a este tipo de escenarios.

De esta manera, será interesante ver cuál es el próximo camino que toma el australiano en su carrera. Oportunidades como estas suelen escasear, por lo que puede estar tranquilo con haber llegado a la grandes luces que la mayoría de los protagonistas sueña con obtener.

