¿Cuánto dinero ganó Mike Perry por ganar su pelea ante Nate Diaz en MVP?

El paso de Mike Perry por el Intuit Dome de Los Ángeles consolidó su reputación como uno de los peleadores más duros y rentables de la actualidad. El exUFC sumó la victoria más importante de su carrera tras derrotar a Nate Diaz en el combate estelar de la velada organizada por Most Valuable Promotions (MVP), la empresa de Jake Paul. El triunfo ratificó el gran presente de Perry en los deportes de contacto y justificó la fuerte inversión económica de la promotora para armar este cruce.

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El desenlace de la pelea llegó por la vía del nocaut técnico justo antes del inicio del tercer asalto, debido a que el médico de turno no dejó salir a Diaz a combatir por el severo daño recibido en el rostro. Perry impuso un ritmo demoledor desde el campanazo inicial y castigó de forma sistemática a su rival. Esta actuación dominante no solo le otorgó el respeto del público, sino que también le aseguró los principales beneficios económicos de la noche en California.

MIKE PERRY DEFEATS NATE DIAZ VIA DOCTOR'S STOPPAGE IN THE 2ND ROUND.#RouseyCarano is LIVE now only on Netflix! pic.twitter.com/npUioXwwBT — Netflix Sports (@netflixsports) May 17, 2026

La fortuna que recibió Mike Perry vs. Nate Diaz

En cuanto a las finanzas del evento, la organización dispuso una estructura de sueldos competitiva para atraer a los nombres más convocantes del negocio. El piso salarial mínimo para todos los competidores de la cartelera se fijó en una base de 40.000 dólares. A este monto inicial se le añadió un bono extra por performance que quedó sujeto al desempeño de los atletas en la jaula, un ítem que el ganador cobró de forma automática gracias a su contundente finalización.

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Más allá del piso garantizado para los peleadores preliminares, la bolsa final se modificó de acuerdo a la jerarquía y el poder de convocatoria de cada estrella de la cartelera. Por este motivo, la liquidación para los protagonistas del evento estelar superó con creces los montos generales de la plantilla. Tras contabilizar los premios por el nocaut técnico y su contrato base, Mike Perry se retiró del recinto con una ganancia que superó los 100.000 dólares.

En síntesis