¿Cuánto dinero ganó Nate Diaz por perder su pelea ante Mike Perry en MVP?

Nate Diaz sumó una nueva e importante bolsa a su cuenta bancaria a pesar de haber vivido una noche sumamente compleja en el octágono de Los Ángeles. El peleador de Stockton, reconocido a nivel mundial por sus batallas históricas dentro de UFC, aceptó el desafío de encabezar la cartelera de Most Valuable Promotions (MVP) en el Intuit Dome. Aunque el resultado deportivo no fue el esperado, su estatus de leyenda de las artes marciales mixtas le permitió asegurar condiciones económicas de élite.

Publicidad

El combate terminó de manera abrupta cuando el personal médico del evento decidió detener las acciones antes de comenzar el tercer round debido al daño acumulado por Diaz. El castigo propinado por Mike Perry encendió las alarmas de los doctores, quienes decretaron el final por la vía del nocaut técnico para resguardar la salud del veterano. Pese a la caída, el carisma y el arrastre de público de Diaz volvieron a quedar demostrados ante una arena repleta.

MIKE PERRY DEFEATS NATE DIAZ VIA DOCTOR'S STOPPAGE IN THE 2ND ROUND.#RouseyCarano is LIVE now only on Netflix! pic.twitter.com/npUioXwwBT — Netflix Sports (@netflixsports) May 17, 2026

La fortuna que MVP le pagó a Nate Diaz

La estructura financiera implementada por la promotora de Jake Paul garantizó ingresos sólidos para todos los participantes de la función del sábado 16 de mayo. Los salarios de la noche partieron de un suelo mínimo de 40.000 dólares para los atletas de los primeros turnos. Asimismo, el reglamento interno contempló bonos adicionales por desempeño al margen del resultado final, diseñados para premiar la entrega de los competidores durante el espectáculo.

Publicidad

Como sucede habitualmente en este tipo de carteleras, las ganancias finales se liquidaron en base a los contratos individuales y la jerarquía de las figuras principales. La condición de agente libre cotizado le permitió a Diaz negociar un acuerdo exclusivo que estuvo muy por encima de la media del resto de los peleadores. Con el porcentaje de la transmisión y los ingresos fijos estipulados, la recaudación final de Nate Diaz no bajó de los 100.000 dólares en suelo californiano.

En síntesis