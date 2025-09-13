Diego Lopes vs. Jean Silva: cartelera completa, horarios de la velada de UFC y cómo ver en VIVO

La pelea que protagonizarán Diego Lopes y Jean Silva este sábado 13 de septiembre será más que importante para el mundo de la UFC. Aunque todos estarán eclipsados por lo que sucederá entre Canelo Álvarez y Terence Crawford un rato después, la acción en San Antonio no pasará desapercibida.

Este enfrentamiento de brasileños puede ser vital para el futuro. El hecho de que Lopes esté en el segundo lugar de la clasificación genera que cualquier movimiento pueda ser clave para lo que sigue en la división de las 145 libras. El gran favorito para quedarse con el duelo es Silva, por lo que podría saltar del décimo lugar del ranking, directo a estar cerca de una oportunidad titular.

Para Lopes es fundamental salir del octágono con la mano en alto. Luego de deslumbrar al mundo con múltiples presentaciones exitosas, se topó con un Alexander Volkanosvki que no dejó pasar la posibilidad de volver a ser campeón. Aunque Diego luchó con todas sus fuerzas para quedarse con el cinturón, no logró su objetivo, por lo que ahora quiere revancha ante su compatriota.

Por el lado de Silva, su nivel solamente sigue en ascenso. Ya son cinco victorias de manera consecutiva y una más le permitiría consolidarse como la nueva figura que es dentro de la compañía y dejarle en claro a todos que está listo para retar al campeón Alexander Volkanovski.

El inicio del evento está pautado para las 13:00hs del Centro de México, 16:00hs de Buenos Aires y 14:00hs en Bogotá. Toda la jornada podrá ser seguida mediante Disney+, Fox Sports Premium y ESPN+.

Cartelera completa de la pelea de Diego Lopes vs. Jean Silva

Rodrigo Sezinando vs. Daniil Donchenko | Peso wélter

– Horario: 13:00hs del Centro de México aproximadamente

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

Montserrat Rendón vs. Alice Pereira | Peso gallo

– Horario: a continuación de Rodrigo Sezinando vs. Daniil Donchenko

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

Alessandro Costa vs. Alden Coria | Peso mosca

– Horario: a continuación de Montserrat Rendón vs. Alice Pereira

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

Zachary Reese vs. Sedriques Dumas | Peso mediano

– Horario: a continuación de Alessandro Costa vs. Alden Coria

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

Jesús Aguilar vs. Luis Gurule | Peso mosca

– Horario: a continuación de Zachary Reese vs. Sedriques Dumas

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

Tatiana Suarez vs. Amanda Lemos | Peso paja

– Horario: a continuación de Jesús Aguilar vs. Luis Gurule

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

Claudio Puelles vs. Joaquim Silva | Peso ligero

– Horario: a continuación de Tatiana Suarez vs. Amanda Lemos

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

José Daniel Medina vs. Duko Todorovi | Peso mediano

– Horario: a continuación de Claudio Puelles vs. Joaquim Silva

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

Alexander Hernández vs. Diego Ferreira | Peso ligero

– Horario: a continuación de José Daniel Medina vs. Duko Todorovi

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

Santiago Luna vs. Quang Le | Peso gallo

– Horario: a continuación de Alexander Hernández vs. Diego Ferreira

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

Kelvin Gastelum vs. Dustin Stoltzfus | Peso mediano

– Horario: a continuación de Santiago Luna vs. Quang Le

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

Rafa García vs. Jared Gordon | Peso ligero

– Horario: a continuación de Kelvin Gastelum vs. Dustin Stoltzfus

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

Rob Font vs. David Martínez | Peso gallo

– Horario: a continuación de Rafa García vs. Jared Gordon

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

Diego Lopes vs. Jean Silva | Peso pluma

– Horario: a continuación de Rob Font vs. David Martínez

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

¿A qué hora empieza la cartelera de Diego Lopes vs. Jean Silva?

Está previsto que la cartelera tenga inicio a partir de las 13:00hs del Centro de México y que la pelea estelar llegue para alrededor de las 18:00hs.

Horarios de inicio de la cartelera de Diego Lopes vs. Jean Silva según país

México: 13:00hs

Colombia – Perú: 14:00hs

Chile – Estados Unidos: 15:00hs

Argentina: 16:00hs

España: 21:00hs

¿Dónde ver la cartelera de Diego Lopes vs. Jean Silva?

Toda la acción podrá ser seguida mediante ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+ en Latinoamérica y Estados Unidos.

