Quién pelea HOY sábado 13 de septiembre de 2025 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

Aunque este sábado 13 de septiembre la atención de los deportes de contacto estará centrada en la pelea que tendrán Canelo Álvarez y Terence Crawford en Las Vegas, la acción de UFC no se detiene y la Noche tendrá una nueva edición. El evento dedicado al fin de semana del Día de la Independencia de México se desarrollará en San Antonio, con una pelea espectacular en el marco estelar.

Diego Lopes y Jean Silva serán los protagonistas principales de la jornada que buscará un retador contundente en el peso pluma. El campeón es Alexander Volkanovski, quien recuperó la corona luego de que Ilia Topuria la dejara vacante. En ese sentido, los aficionados esperan que el combate esté a la altura de las expectativas que sembró en las últimas semanas.

Los brasileños están ubicados en el puesto 2 y 10 del ranking de las 145 libras. La intención de Lopes es recuperarse de la derrota sufrida ante el mencionado Volkanovski en abril. Ahora, a pesar de no ser el favorito ante una estrella emergente como Silva, tendrá la responsabilidad de demostrar que puede seguir aspirando a ser campeón.

La cartelera que podrá ser seguida mediante ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+, tiene horario de inicio estipulado para las 13:00hs del Centro de México, 14:00hs en Bogotá y 16:00hs de Buenos Aires.

