Quién pelea HOY sábado 13 de septiembre de 2025 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

Aunque este sábado 13 de septiembre la atención de los deportes de contacto estará centrada en la pelea que tendrán Canelo Álvarez y Terence Crawford en Las Vegas, la acción de UFC no se detiene y la Noche tendrá una nueva edición. El evento dedicado al fin de semana del Día de la Independencia de México se desarrollará en San Antonio, con una pelea espectacular en el marco estelar.
Diego Lopes y Jean Silva serán los protagonistas principales de la jornada que buscará un retador contundente en el peso pluma. El campeón es Alexander Volkanovski, quien recuperó la corona luego de que Ilia Topuria la dejara vacante. En ese sentido, los aficionados esperan que el combate esté a la altura de las expectativas que sembró en las últimas semanas.
Los brasileños están ubicados en el puesto 2 y 10 del ranking de las 145 libras. La intención de Lopes es recuperarse de la derrota sufrida ante el mencionado Volkanovski en abril. Ahora, a pesar de no ser el favorito ante una estrella emergente como Silva, tendrá la responsabilidad de demostrar que puede seguir aspirando a ser campeón.
La cartelera que podrá ser seguida mediante ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+, tiene horario de inicio estipulado para las 13:00hs del Centro de México, 14:00hs en Bogotá y 16:00hs de Buenos Aires.
Las peleas más destacadas del sábado 13 de septiembre en UFC:
- Rodrigo Sezinando vs. Daniil Donchenko | Peso wélter
– Horario: 13:00hs del Centro de México aproximadamente
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Montserrat Rendón vs. Alice Pereira | Peso gallo
– Horario: a continuación de Rodrigo Sezinando vs. Daniil Donchenko
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Alessandro Costa vs. Alden Coria | Peso mosca
– Horario: a continuación de Montserrat Rendón vs. Alice Pereira
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Zachary Reese vs. Sedriques Dumas | Peso mediano
– Horario: a continuación de Alessandro Costa vs. Alden Coria
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Jesús Aguilar vs. Luis Gurule | Peso mosca
– Horario: a continuación de Zachary Reese vs. Sedriques Dumas
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Tatiana Suarez vs. Amanda Lemos | Peso paja
– Horario: a continuación de Jesús Aguilar vs. Luis Gurule
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Claudio Puelles vs. Joaquim Silva | Peso ligero
– Horario: a continuación de Tatiana Suarez vs. Amanda Lemos
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- José Daniel Medina vs. Duko Todorovi | Peso mediano
– Horario: a continuación de Claudio Puelles vs. Joaquim Silva
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Alexander Hernández vs. Diego Ferreira | Peso ligero
– Horario: a continuación de José Daniel Medina vs. Duko Todorovi
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Santiago Luna vs. Quang Le | Peso gallo
– Horario: a continuación de Alexander Hernández vs. Diego Ferreira
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Kelvin Gastelum vs. Dustin Stoltzfus | Peso mediano
– Horario: a continuación de Santiago Luna vs. Quang Le
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Rafa García vs. Jared Gordon | Peso ligero
– Horario: a continuación de Kelvin Gastelum vs. Dustin Stoltzfus
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Rob Font vs. David Martínez | Peso gallo
– Horario: a continuación de Rafa García vs. Jared Gordon
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Diego Lopes vs. Jean Silva | Peso pluma
– Horario: a continuación de Rob Font vs. David Martínez
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+