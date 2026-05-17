El peor error de UFC: haber dejado ir a Francis Ngannou

La división de los pesos pesados en las artes marciales mixtas extraña al campeón que mejor representaba el terror dentro del octágono. Francis Ngannou era un peleador sumamente dominante, un atleta que reunía todas las condiciones para transformarse en una leyenda indiscutida de la empresa. Sin embargo, una serie de fuertes diferencias contractuales y de visión con el presidente de la compañía, Dana White, terminaron por romper la relación y forzaron la salida del camerunés en el momento más alto de su carrera.

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Las razones que dejaron a Ngannou fuera de UFC

El gran lamento de los fanáticos era ver el choque definitivo entre Ngannou y Jon Jones, una batalla que estaba lista para realizarse. Los problemas comenzaron cuando el africano plantó bandera y empezó a reclamar mejores salarios, además de condiciones médicas y comerciales más justas para el resto de los luchadores de la empresa. Esta postura firme no gustó en las oficinas de Las Vegas, donde lo vieron como una piedra en el zapato para el modelo de negocios cerrado de la empresa, lo que derivó en un veto absoluto.

Tras su polémica salida de la empresa líder, el camerunés demostró que su valor seguía intacto y firmó con PFL, donde también se coronó campeón de la división máxima. La vigencia del peleador volvió a ser el centro de la escena internacional este sábado por la noche en Los Ángeles, California. En el marco del evento de gala organizado por la promotora Most Valuable Promotions (MVP), el gigante africano trituró a Philipe Lins por la vía del nocaut en el mismísimo primer asalto.

FRANCIS NGANNOU DROPS PHILIPE LINS IN THE FIRST ROUND 😱#RouseyCarano LIVE now on Netflix pic.twitter.com/ZKWYLT5rkl — Netflix Sports (@netflixsports) May 17, 2026

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Con esta victoria express en el Intuit Dome, Ngannou demostró una realidad física y técnica envidiable a sus 39 años de edad. Su poder de nocaut no ha mermado con el paso del tiempo ni con el cambio de escenario, lo que deja en evidencia la jerarquía que todavía posee para competir en la élite. El triunfo sirve como un recordatorio directo para la directiva de UFC de que dejaron marchar a un competidor único que todavía tiene mucho combustible para regalar sobre la lona.

En definitiva, queda claro que Francis Ngannou podría estar dominando con total comodidad la división de peso pesado de la UFC en el presente. La única razón por la que este escenario no ocurre se debe al ego de la propia organización, que prefirió apartar y congelar a su campeón más imponente antes que sentarse a negociar o ceder en un acuerdo mutuo. El orgullo empresarial privó al público de las mejores peleas posibles, cometiendo el que hoy se perfila como el peor error en la historia de la marca.

En síntesis

Francis Ngannou noqueó a Philipe Lins en el primer asalto durante la velada en Los Ángeles.

noqueó a en el durante la velada en Los Ángeles. El peleador camerunés demostró su vigencia física y técnica a sus 39 años de edad .

. Ngannou compitió en el Intuit Dome bajo la promotora Most Valuable Promotions (MVP).