La campeona mundial de la división de peso mosca femenil de UFC, la mexicana Alexa Grasso; quién tiene 30 años de edad; logró retener el título de la división de las 125 libras femenil en UFC ante la kirguisa de nacionalidad peruana, Valentina Shevchenko; quién es conocida como 'Bullet' y tiene 35 años de edad; luego de que los jueces decretaran un empate mayoritario en la pelea que fue el choque estelar de la cartelera Noche UFC, la cual se llevó a cabo en el T-Mobile Arena de la ciudad del pecado, Las Vegas, Nevada.

Un inicio cauto por parte de ambas peleadoras, aunque la pelea se desarrollaba en el striking no había mucho volumen de golpes pero si había mucha tensión en el ambiente. Cerca de la mitad del asalto parecía que Shevchenko buscaba un derribo pero fue infructuoso y la pelea seguía en el striking, alrededor de un minuto más tarde la pelea se amarraba y luego iban al suelo, donde 'Bullet' logró una montada que no pudo capitalizar y una vez de pie volvieron al clinch contra la reja del octágono para finalizar así los primeros cinco minutos de tensionante acción.

El segundo asalto inició de manera similar al primero, pero rápidamente la pelea se amarraba, aunque no pasaban mucho tiempo en ésa posición y volvían al striking, dónde Grasso lograba conectar certero para que la kirguisa cayera y la mexicana buscaba finalizarla con golpes, Shevchenko lograba un derribo para tratar de recuperarse del golpe, una vez Valentina se puso de pie empezó a patear a su rival pero Grasso también conectaba a las rodillas de la retadora, finalizando el asalto volvieron a ras de lona para el ground and pound por parte de 'Bullet' pero sin mayores consecuencias para finalizar el segundo asalto.

El inicio del tercer asalto fue un poco más dinámico que los dos anteriores, la pelea se mantenía principalmente desde el striking, donde ambas peleadoras tenían sus buenos momentos, cuando fueron nuevamente al piso 'Bullet' logró una posición de ventaja y estuvo cerca de finalizar con una guillotina, una vez soltó el intento de sumisión empezó a trabajar la finalización desde otro ángulo, buscando el mataleón, y aunque tuvo varios buenos momentos, finalmente la mexicana pudo continuar en pelea.

En el primero de los llamados asaltos de campeonato, Grasso buscaba proponer y ser más agresiva pero Valentina se plantaba bien en el octágono, la pelea seguía en el striking pero a los dos minutos fue 'Bullet' quién buscó un derribo que fue aprovechado por Alexa y estuvo cerca de iniciar una finalización, sin embargo, Valentina se defendió bien y volvieron a la pelea de pie, donde intercambiaban golpes, hasta que la kirguisa nuevamente buscó el derribo y amarró la pelea contra la reja del octágono, en los segundos finales parecía que Alexa podía lograr una finalización pero no había tiempo para más.

Los cinco minutos finales iniciaron con cautela pero a medida que transcurrían los segundos empezaban a soltar mayor volumen de golpes, donde tenía mayor ventaja Valentina ya que conectaba mejores golpes que Alexa. Hacia la mitad del asalto la mexicana intentaba un derribo pero no lo conseguiría y la pelea seguía en el striking con buenos intercambio y combinaciones, un error de Valentina hacía que Alexa quedara en posición ventajosa en la pelea en el suelo donde la mexicana castigaba desde el ground and pound y también tratando de encontrar el espacio para la sumisión, sin embargo no había tiempo en el reloj y así finalizaba una intensa y espectacular pelea de campeonato.

Resultados Noche UFC desde Las Vegas

Cartel Principal

Alexa Grasso contra Valentina Shevchenko: empate dividido (48-47, 47-48, 47-47)

Jack Della Maddalena venció a Kevin Holland por decisión dividida (28-29, 29-28, 29-28)

Raúl Rosas Jr. venció a Terrence Mitchell por nocaut técnico (puñetazos) en el minuto 0:54 del primer asalto.

Daniel Zellhuber venció a Christos Giagos por sumisión (estrangulamiento anaconda) a los 3:26 del segundo asalto.

Kyle Nelson venció a Fernando Padilla por decisión unánime (29-28, 29-28, 30-27)

Cartel Preliminar

Loopy Godinez venció a Elise Reed por sumisión (estrangulamiento por detrás) a los 3:38 del segundo asalto.

Roman Kopylov vs. Josh Fremd venció a por KO (puñetazo) a los 4:44 del segundo asalto

Edgar Chairez vs. Daniel Lacerda declarado sin resultado a los 3:47 del 1er asalto (error del árbitro)

Tracy Cortez venció a Jasmine Jasudavicius por decisión unánime (30-27, 30-27, 29-28)

Charlie Campbell venció a Alex Reyes por nocaut técnico (puñetazos) en el minuto 3:38 del primer asalto.

Josefine Knutsson venció a Marnic Mann por decisión unánime (30-24, 30-25, 30-27)