Islam Makhachev vs. Jack Della Maddalena: cartelera completa, horarios de la velada de UFC 322 y cómo ver en VIVO

Está todo listo para la tan esperada cartelera de UFC 322. Este sábado 15 de noviembre se subirán al mismo octágono Islam Makhachev y Jack Della Maddalena para terminar con una historia que arrastra mucho misterio. Al final del día, el peso wélter tendrá el mismo o un nuevo campeón, algo que sería histórico en las 170 libras.

Publicidad

Publicidad

El ruso dejó el peso ligero tras demostrar que no tenía una oposición clara y que su cuerpo le pedía dar un salto hacia arriba en la balanza. En ese contexto, para ser monarca se deberá medir ante el australiano que se adueñó de la corona en mayo. Aunque Islam es favorito, Jack venderá muy cara una posible derrota.

A su vez, un poco más temprano se medirán Valentina Shevchenko y Weili Zhang. La campeona del peso mosca pondrá en juego su reinado del peso mosca ante la china que quiere seguir demostrando que es una de las mejores apariciones de los últimos tiempos en las artes marciales femeninas. En este caso, el escenario está muy cerrado y nadie parece tomar la delantera.

De esta manera, la mesa está servida para un evento que tiene horario de inicio previsto para las 17:00hs del Centro de México. Toda la acción del día podrá ser seguida mediante ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+, aunque aquí en Bolavip contarás con una cobertura especial EN VIVO para que no te pierdas de nada.

Publicidad

Publicidad

Cartelera completa de la pelea de Islam Makhachev vs. Jack Della Maddalena

Viacheslav Borshchev vs. Matheus Camilo | Peso ligero

– Horario: 17:00hs del Centro de México aproximadamente

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

| Peso ligero – Horario: 17:00hs del Centro de México aproximadamente – Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+ Baisangur Susurkaev vs. Eric McConico | Peso mediano

– Horario: a continuación de Viacheslav Borshchev vs. Matheus Camilo

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

| Peso mediano – Horario: a continuación de Viacheslav Borshchev vs. Matheus Camilo – Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+ Angela Hill vs. Fatima Kline | Peso paja

– Horario: a continuación de Baisangur Susurkaev vs. Eric McConico

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

| Peso paja – Horario: a continuación de Baisangur Susurkaev vs. Eric McConico – Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+ Pat Sabatini vs. Chepe Mariscal | Peso pluma

– Horario: a continuación de Angela Hill vs. Fatima Kline

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

| Peso pluma – Horario: a continuación de Angela Hill vs. Fatima Kline – Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+ Kyle Daukaus vs. Gerald Meerschaert | Peso mediano

– Horario: a continuación de Pat Sabatini vs. Chepe Mariscal

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

| Peso mediano – Horario: a continuación de Pat Sabatini vs. Chepe Mariscal – Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+ Malcolm Wellmaker vs. Ethyn Ewing | Peso pluma

– Horario: a continuación de Kyle Daukaus vs. Gerald Meerschaert

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

| Peso pluma – Horario: a continuación de Kyle Daukaus vs. Gerald Meerschaert – Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+ Erin Blanchfield vs. Tracy Cortez | Peso mosca

– Horario: a continuación de Malcolm Wellmaker vs. Ethyn Ewing

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

| Peso mosca – Horario: a continuación de Malcolm Wellmaker vs. Ethyn Ewing – Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+ Roman Kopylov vs. Gregory Rodrigues | Peso mediano

– Horario: a continuación de Erin Blanchfield vs. Tracy Cortez

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

| Peso mediano – Horario: a continuación de Erin Blanchfield vs. Tracy Cortez – Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+ Bo Nickal vs. Rodolfo Vieira | Peso mediano

– Horario: a continuación de Roman Kopylov vs. Gregory Rodrigues

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

| Peso mediano – Horario: a continuación de Roman Kopylov vs. Gregory Rodrigues – Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+ Beneil Dariush vs. Benoît Saint Denis | Peso ligero

– Horario: a continuación de Bo Nickal vs. Rodolfo Vieira

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

| Peso ligero – Horario: a continuación de Bo Nickal vs. Rodolfo Vieira – Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+ Leon Edwards vs. Carlos Prates | Peso wélter

– Horario: a continuación de Beneil Dariush vs. Benoît Saint Denis

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

| Peso wélter – Horario: a continuación de Beneil Dariush vs. Benoît Saint Denis – Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+ Sean Brady vs. Michael Morales | Peso wélter

– Horario: a continuación de Leon Edwards vs. Carlos Prates

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

| Peso wélter – Horario: a continuación de Leon Edwards vs. Carlos Prates – Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+ Valentina Shevchenko vs. Zhang Weili | Peso mosca

– Horario: a continuación de Sean Brady vs. Michael Morales

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

| Peso mosca – Horario: a continuación de Sean Brady vs. Michael Morales – Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+ Jack Della Maddalena vs. Islam Makhachev | Peso wélter

– Horario: a continuación de Valentina Shevchenko vs. Zhang Weili

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

¿A qué hora empieza la cartelera de Islam Makhachev vs. Jack Della Maddalena?

Está previsto que la cartelera tenga inicio a partir de las 17:00hs del Centro de México y que la pelea estelar llegue para alrededor de las 23:00hs.

ver también Quién pelea HOY sábado 15 de noviembre de 2025 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

Horarios de inicio de la cartelera de Islam Makhachev vs. Jack Della Maddalena según país

México: 17:00hs

Colombia – Perú: 18:00hs

Chile – Estados Unidos: 19:00hs

Argentina: 20:00hs

España: 01:00hs

Publicidad

Publicidad

¿Dónde ver la cartelera de Islam Makhachev vs. Jack Della Maddalena?

Toda la acción podrá ser seguida mediante ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+ en Latinoamérica y Estados Unidos.