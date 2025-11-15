Quién pelea HOY sábado 15 de noviembre de 2025 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

Luego de tanta espera llegó uno de los eventos más deseados por los amantes de las artes marciales mixtas. Este sábado 15 de noviembre será el turno del UFC 322 que contará con acción impresionante de principio a fin con contiendas por títulos mundiales y presencia latinoamericana que captará la atención del mundo.
En el duelo más esperado del día se medirán Islam Makhachev y Jack Della Maddalena. El australiano expondrá su corona del peso wélter por primera vez tras haberla conquistado el pasado mes de mayo y enfrente tendrá a quién hará su debut en las 170 libras tras arrasar con las 155, el ruso que quiere agrandar su legado.
Por otro lado, Valentina Shevchenko se medirá con la superestrella Weili Zhang. La china está decidida a retar el trono de la histórica campeona en el puso mosca y es por eso que la contienda coestelar promete ser tan espectacular como la principal del día. ¿Tendremos nueva campeona o Bullet demostrará su vigencia una vez más?
La cartelera que podrá ser seguida mediante ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+, tiene horario de inicio estipulado para las 17:00hs del Centro de México, 18:00hs en Bogotá y 20:00hs de Buenos Aires.
Las peleas más destacadas del sábado 15 de noviembre en UFC:
- Viacheslav Borshchev vs. Matheus Camilo | Peso ligero
– Horario: 17:00hs del Centro de México aproximadamente
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Baisangur Susurkaev vs. Eric McConico | Peso mediano
– Horario: a continuación de Viacheslav Borshchev vs. Matheus Camilo
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Angela Hill vs. Fatima Kline | Peso paja
– Horario: a continuación de Baisangur Susurkaev vs. Eric McConico
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Pat Sabatini vs. Chepe Mariscal | Peso pluma
– Horario: a continuación de Angela Hill vs. Fatima Kline
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Kyle Daukaus vs. Gerald Meerschaert | Peso mediano
– Horario: a continuación de Pat Sabatini vs. Chepe Mariscal
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Malcolm Wellmaker vs. Ethyn Ewing | Peso pluma
– Horario: a continuación de Kyle Daukaus vs. Gerald Meerschaert
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Erin Blanchfield vs. Tracy Cortez | Peso mosca
– Horario: a continuación de Malcolm Wellmaker vs. Ethyn Ewing
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Roman Kopylov vs. Gregory Rodrigues | Peso mediano
– Horario: a continuación de Erin Blanchfield vs. Tracy Cortez
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Bo Nickal vs. Rodolfo Vieira | Peso mediano
– Horario: a continuación de Roman Kopylov vs. Gregory Rodrigues
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Beneil Dariush vs. Benoît Saint Denis | Peso ligero
– Horario: a continuación de Bo Nickal vs. Rodolfo Vieira
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Leon Edwards vs. Carlos Prates | Peso wélter
– Horario: a continuación de Beneil Dariush vs. Benoît Saint Denis
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Sean Brady vs. Michael Morales | Peso wélter
– Horario: a continuación de Leon Edwards vs. Carlos Prates
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Valentina Shevchenko vs. Zhang Weili | Peso mosca
– Horario: a continuación de Sean Brady vs. Michael Morales
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Jack Della Maddalena vs. Islam Makhachev | Peso wélter
– Horario: a continuación de Valentina Shevchenko vs. Zhang Weili
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+