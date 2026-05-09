Joshua Van noqueó a Tatsuro Taira en la pelea de la noche en UFC 328 y sigue siendo campeón del peso mosca

La noche de Nueva Jersey recibió el show que esperaba entre dos de los mejores prospectos de la actualidad.

La división de peso mosca tiene un dueño indiscutido que no conoce de imposibles. En una noche eléctrica en Nueva Jersey, la estelar de UFC 328 enfrentó a dos de los mejores talentos del planeta en una guerra de estilos que cumplió con todas las expectativas. Joshua Van puso en juego su corona ante el invicto Tatsuro Taira, en un choque que parecía destinado a los jueces, pero que terminó de forma estrepitosa en el quinto asalto.

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Así venció Van a Taira en UFC 328

El inicio fue una pesadilla para el campeón, ya que Taira impuso su plan de juego a la perfección. El japonés dominó el primer round a ras de lona con una lucha asfixiante y mantuvo esa tónica durante gran parte del segundo. Sin embargo, cuando el aspirante parecía tener el control total, Van respondió con un knockdown relampagueante que no solo lo salvó del asedio, sino que cambió por completo la psicología del combate.

KING OF THE FLYWEIGHTS 🤩@JoshuaVanBT just put on a SHOW to retain the title!



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A partir del tercer asalto, la superioridad técnica de Van en el boxeo fue abrumadora. El campeón pasó por arriba a su rival con combinaciones quirúrgicas que desfiguraron el rostro de Taira, quien lucía cada vez más lento y vulnerable. Aunque el japonés logró sumar algo de tiempo de control en el cuarto mediante puro corazón, la sensación en el Prudential Center era que el nocaut estaba madurando y llegaría en cualquier momento.

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El desenlace ocurrió en el quinto y último round, cuando Joshua Van conectó una ráfaga letal que obligó al referí a decretar el nocaut técnico. Con esta victoria, el peleador de origen birmano realizó con éxito su primera defensa tras haber destronado a Alexandre Pantoja en diciembre pasado. Ya no quedan dudas de que su pegada es la más temida de las 125 libras y que su reinado apenas está comenzando.

Con este triunfo en Nueva Jersey, Van se consolida como la cara de una categoría que necesitaba un monarca dominante y carismático. Taira demostró ser un contendiente de élite, pero sucumbió ante el volumen de fuego de un Joshua Van que parece no tener techo. La división mosca está en alerta máxima: hay un campeón que sabe sufrir, sabe ajustar y, sobre todo, sabe cómo terminar las peleas antes de que suenen las campanas.

En síntesis

Joshua Van retuvo el título de peso mosca por nocaut técnico en el quinto asalto.

retuvo el título de peso mosca por en el quinto asalto. El evento UFC 328 se realizó en el Prudential Center ubicado en Nueva Jersey.

se realizó en el ubicado en Nueva Jersey. Van logró su primera defensa tras haber vencido a Alexandre Pantoja en diciembre pasado.