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Afición de Toluca palpita la final con serenata impactante previo a Tigres: “Sí se puede”

El autobús escarlata arribó a la concentración rodeado de cientos de fanáticos. El asombroso momento.

Toluca llegó con una bienvenida extraordinaria.
Toluca llegó con una bienvenida extraordinaria.

Aunque para muchos resulte una cuestión poco cómoda o difícil de digerir, Toluca es el equipo que más está creciendo en fans dentro de México y los datos lo respaldan. Además de estar multiplicándose exponencialmente en número, también hay que decir que se trata de una de las más fieles que tiene actualmente la Liga MX.

Ratificando esta tendencia de los últimos tiempos, esta noche se produjo una movilización impactante para brindar todo el cálido apoyo de la afición al primer equipo. Este sábado se disputará la final de la Concachampions 2026, y el público escarlata quiere ser un jugador más dentro y fuera de la cancha junto a sus futbolistas.

En la antesala del duelo decisivo ante Tigres UANL, por redes sociales se organizó una serenata multitudinaria, acudiendo cientos de personas a la concentración del plantel. Un par de horas antes de la llegada del micro de los jugadores al hotel, ya habían copado la zona para estar listos para el arribo de la delegación.

Al ingresar el autobús de Toluca a la zona donde los esperaban los simpatizantes, comenzó una bienvenida a madres con música, pirotecnica y luces, acompañada por preparativos del propio club. Todas las personas que se habían congregado en las calles aledañas al hotel saltaron alocadas, comenzando a cantar “Sí, se puede”, para motivar a los jugadores.

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Al estacionar el micro en la puerta de la concentración, todos bajaron e ingresaron sus pertenencias al hotel, pero no decepcionaron a toda la gente que los había guardado. Instantes después, los futbolistas salieron a saludar y sacarse fotos con los fans, haciendo felices a cientos de almas que se llevaron un recuerdo inolvidable a sus hogares.

Ningún jugador del equipo del Turco Mohamed se quedó sin bajar hasta las vallas donde estaba la fanaticada del Toluca. Dentro del grupo que se fotografió con la afición, Marcel Ruiz fue el más ovacionado por niños y adultos. Cada hincha que asistió a la serenata le hizo saber a los jugadores que estarán todos juntos para ir por la CONCACAF.

Toluca recibirá a Tigres UANL este sábado 30 de mayo en el Estadio Nemesio Diez, desde las 18.00 horas, por la gran final de la Concachampions 2026. Con un ‘Infierno’ que le hará vivir una tarde hostil a los de Nuevo León, los Diablos Rojos saldrán al campo a tratar de representar lo mejor posible a su fiel afición. ¿Podrán regalarles la tercera?

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Martín Zajic
Martín Zajic
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