Quién pelea HOY sábado 30 de mayo de 2026 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

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Luego de un fin de semana sin acción, este sábado 30 de mayo retoma la acción de UFC. El mejor octágono del mundo pondrá en rincones opuestos a dos protagonistas de primer nivel que buscan acercarse a una oportunidad titular en el peso gallo.

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Deiveson Figueiredo y Song Yadong estarán cara a cara en Macau. El brasileño y el chino, ubicados en los puestos 7 y 5, respectivamente en el ranking de las 135 libras, se juegan el futuro. Una victoria los puede catapultar hacia una contienda con Petr Yan, el campeón reciente de la categoría, mientras que una derrota los mandará a la fila y los hará retroceder varios casilleros en sus aspiraciones.

Se trata de un combate que genera enorme expectativa por el excelente nivel de ambos. Tanto Figueiredo como Yadong son dos luchadores probados que pueden lucirse en el striking y al ras de la lona, por lo que el espectáculo sobre el octágono está asegurado.

La cartelera que podrá ser seguida mediante Paramount+, tiene horario de inicio estipulado para las 14:00hs del Centro de México, 15:00hs en Bogotá y 17:00hs de Buenos Aires.

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Las peleas más destacadas del sábado 30 de mayo en UFC:

Loma Lookboonmee vs. Jaqueline Amorim | Peso femenino

– Horario: 14:00hs del Centro de México aproximadamente

– Transmisión: Paramount+

| Peso femenino – Horario: 14:00hs del Centro de México aproximadamente – Transmisión: Paramount+ Zhu Kangjie vs. Rodrigo Vera | Peso pluma

– Horario: a continuación de Loma Lookboonmee vs. Jaqueline Amorim

– Transmisión: Paramount+

| Peso pluma – Horario: a continuación de Loma Lookboonmee vs. Jaqueline Amorim – Transmisión: Paramount+ Angela Hill vs. Xiong Jingnan | Peso femenino

– Horario: a continuación de Zhu Kangjie vs. Rodrigo Vera

– Transmisión: Paramount+

| Peso femenino – Horario: a continuación de Zhu Kangjie vs. Rodrigo Vera – Transmisión: Paramount+ Rei Tsuruya vs. Luis Gurule | Peso mosca

– Horario: a continuación de Angela Hill vs. Xiong Jingnan

– Transmisión: Paramount+

| Peso mosca – Horario: a continuación de Angela Hill vs. Xiong Jingnan – Transmisión: Paramount+ Aoriqileng vs. Cody Haddon | Peso gallo

– Horario: a continuación de Rei Tsuruya vs. Luis Gurule

– Transmisión: Paramount+

| Peso gallo – Horario: a continuación de Rei Tsuruya vs. Luis Gurule – Transmisión: Paramount+ Ding Meng vs. José Souza | Peso wélter

– Horario: a continuación de Aoriqileng vs. Cody Haddon

– Transmisión: Paramount+

| Peso wélter – Horario: a continuación de Aoriqileng vs. Cody Haddon – Transmisión: Paramount+ YiSak Lee vs. Luis Felipe Dias | Peso medio

– Horario: a continuación de Ding Meng vs. José Souza

– Transmisión: Paramount+

| Peso medio – Horario: a continuación de Ding Meng vs. José Souza – Transmisión: Paramount+ Alex Perez vs. Sumudaerji | Peso mosca

– Horario: a continuación de YiSak Lee vs. Luis Felipe Dias

– Transmisión: Paramount+

| Peso mosca – Horario: a continuación de YiSak Lee vs. Luis Felipe Dias – Transmisión: Paramount+ Jake Matthews vs. Carlston Harris | Peso wélter

– Horario: a continuación de Alex Perez vs. Sumudaerji

– Transmisión: Paramount+

| Peso wélter – Horario: a continuación de Alex Perez vs. Sumudaerji – Transmisión: Paramount+ Kai Asakura vs. Cameron Smotherman | Peso gallo

– Horario: a continuación de Jake Matthews vs. Carlston Harris

– Transmisión: Paramount+

| Peso gallo – Horario: a continuación de Jake Matthews vs. Carlston Harris – Transmisión: Paramount+ Sergei Pavlovich vs. Tallison Teixeira | Peso pesado

– Horario: a continuación de Kai Asakura vs. Cameron Smotherman

– Transmisión: Paramount+

| Peso pesado – Horario: a continuación de Kai Asakura vs. Cameron Smotherman – Transmisión: Paramount+ Zhang Mingyang vs. Alonzo Menifield | Peso semipesado

– Horario: a continuación de Sergei Pavlovich vs. Tallison Teixeira

– Transmisión: Paramount+

| Peso semipesado – Horario: a continuación de Sergei Pavlovich vs. Tallison Teixeira – Transmisión: Paramount+ Song Yadong vs. Deiveson Figueiredo | Peso gallo

– Horario: a continuación de Zhang Mingyang vs. Alonzo Menifield

– Transmisión: Paramount+

En síntesis