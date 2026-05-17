Así quedó el ranking de UFC tras la victoria de Arnold Allen sobre Melquizael Costa

Este sábado 16 de mayo el peso pluma fue protagonista de una nueva velada de UFC Fight Night. En Las Vegas, se midieron Arnold Allen y Melquizael Costa, el estadounidense y brasileño que buscaban definir cosas más que importantes de cara al futuro de las 145 libras en la empresa más importante del mundo de MMA.

Publicidad

Antes del combate, Allen aparecía como el séptimo ranqueado en el peso pluma, mientras que Costa se ubicaba en el puesto 12. Finalmente, la victoria terminó quedando en manos de Arnold por la vía de la decisión en las tarjetas de los jueces al final de los cinco asaltos transcurridos, por lo que no habrá modificaciones y en la clasificación y cada uno mantiene su lugar.

De esta manera, el campeón de las 145 libras continúa siendo el australiano Alexander Volkanovski. El número 1 de la categoría es quien parece ser el próximo retador a la corona, Movsar Evloev, mientras que el podio lo completan Diego Lopes y Lerone Murphy.

Ranking completo del peso pluma de la UFC:

Alexander Volkanovski (campeón)

1. Movsar Evloev

2. Diego Lopes

3. Lerone Murphy

4. Aljamain Sterling

5. Yair Rodríguez

6. Jean Silva

7. Arnold Allen

8. Youssef Zalal

9. Steve García

10. Kevin Vallejos

11. Brian Ortega

12. Melquizael Costa

13. Aaron Pico

14. David Onama

15. Patricio Pitbull

Publicidad

En síntesis