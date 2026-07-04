Sin dudas, la Selección de Inglaterra todavía no convence desde los argumentos futbolísticos a sus fanáticos por lo mostrado dentro del campo. Sin embargo, ha encontrado otra manera de representar a su gente: “el poder del amor”. Por más cursi que suene, aficionados y jugadores se han vuelto uno durante el Mundial 2026 gracias a ello.

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En los últimos partidos del elenco británico en la Copa del Mundo, se ha podido observar, tras el pitazo final de cada encuentro, el ritual de fans y futbolistas cantando juntos. Cada uno de los integrantes del plantel se abraza el uno al otro formando una gran fila, así como los simpatizantes hacen lo mismo con el de al lado en las gradas del estadio.

Para formar esa comunión de las dos partes y como parte de la tradicional ceremonia musical, el tema que se ha instalado es “Wonderwall”, la popular canción de Oasis. Con mucho sentimiento, en toda la cancha resuena el grito del público y del equipo entonando al únisono cada una de las estrofas del histórico hit de la banda de Inglaterra.

El momento donde se une toda Inglaterra [foto: Getty]

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Este ritual no apareció intencionalmente: surgió en forma espontánea luego del 4-2 ante Croacia del debut en el Mundial 2026. Aquella tarde, miles de simpatizantes se pusieron a cantar “Wonderwall” después de que los parlantes la hicieran sonar. Los jugadores fueron a agradecer a los fans por el apoyo, y terminaron cantando junto a ellos.

La iniciativa de esta movida la tuvo Harry Kane, capitán de la Selección de Inglaterra, que al acercarse a la zona de los aficionados, empezó a gritar la canción. De inmediato se sumó el resto de la plantilla. Las imágenes se hicieron virales rápido y así la escena se repite después de cada partido que ha jugado el equipo en esta Copa del Mundo.

En tiempos anteriores, solía escucharse “Sweet Caroline” como una de las canciones más populares de la hinchada, pero eso ha quedado atrás. Los jugadores han hecho propia a “Wonderwall” y esperan convertirla en amuleto para seguir avanzando en el Mundial 2026. La reciente reunión de Oasis ha hecho estallar el fenómeno todavía más.

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La letra compelta de “Wonderwall”, el hit de Inglaterra en el Mundial 2026:

Today is gonna be the day

That they’re gonna throw it back to you

By now, you should’ve somehow

Realized what you gotta do

I don’t believe that anybody

Feels the way I do about you now

Backbeat, the word is on the street

That the fire in your heart is out

I’m sure you’ve heard it all before

But you never really had a doubt

I don’t believe that anybody

Feels the way I do about you now

And all the roads

We have to walk are winding

And all the lights

That lead us there are blinding

There are many things that I’d

Like to say to you

But I don’t know how

Because maybe

You’re gonna be the one that saves me

And after all

You’re my wonderwall

Today was gonna be the day

But they’ll never throw it back to you

By now, you should’ve somehow

Realized what you’re not to do

I don’t believe that anybody

Feels the way I do about you now

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And all the roads

That lead you there were winding

And all the lights

That light the way are blinding

There are many things that I’d

Like to say to you

But I don’t know how

I said maybe

You’re gonna be the one that saves me

And after all

You’re my wonderwall

I said maybe

You’re gonna be the one that saves me

And after all

You’re my wonderwall

I said maybe

You’re gonna be the one that saves me

You’re gonna be the one that saves me

You’re gonna be the one that saves me