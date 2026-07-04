Sin dudas, la Selección de Inglaterra todavía no convence desde los argumentos futbolísticos a sus fanáticos por lo mostrado dentro del campo. Sin embargo, ha encontrado otra manera de representar a su gente: “el poder del amor”. Por más cursi que suene, aficionados y jugadores se han vuelto uno durante el Mundial 2026 gracias a ello.
En los últimos partidos del elenco británico en la Copa del Mundo, se ha podido observar, tras el pitazo final de cada encuentro, el ritual de fans y futbolistas cantando juntos. Cada uno de los integrantes del plantel se abraza el uno al otro formando una gran fila, así como los simpatizantes hacen lo mismo con el de al lado en las gradas del estadio.
Para formar esa comunión de las dos partes y como parte de la tradicional ceremonia musical, el tema que se ha instalado es “Wonderwall”, la popular canción de Oasis. Con mucho sentimiento, en toda la cancha resuena el grito del público y del equipo entonando al únisono cada una de las estrofas del histórico hit de la banda de Inglaterra.
El momento donde se une toda Inglaterra [foto: Getty]
Este ritual no apareció intencionalmente: surgió en forma espontánea luego del 4-2 ante Croacia del debut en el Mundial 2026. Aquella tarde, miles de simpatizantes se pusieron a cantar “Wonderwall” después de que los parlantes la hicieran sonar. Los jugadores fueron a agradecer a los fans por el apoyo, y terminaron cantando junto a ellos.
La iniciativa de esta movida la tuvo Harry Kane, capitán de la Selección de Inglaterra, que al acercarse a la zona de los aficionados, empezó a gritar la canción. De inmediato se sumó el resto de la plantilla. Las imágenes se hicieron virales rápido y así la escena se repite después de cada partido que ha jugado el equipo en esta Copa del Mundo.
En tiempos anteriores, solía escucharse “Sweet Caroline” como una de las canciones más populares de la hinchada, pero eso ha quedado atrás. Los jugadores han hecho propia a “Wonderwall” y esperan convertirla en amuleto para seguir avanzando en el Mundial 2026. La reciente reunión de Oasis ha hecho estallar el fenómeno todavía más.
La letra compelta de “Wonderwall”, el hit de Inglaterra en el Mundial 2026:
Today is gonna be the day
That they’re gonna throw it back to you
By now, you should’ve somehow
Realized what you gotta do
I don’t believe that anybody
Feels the way I do about you now
Backbeat, the word is on the street
That the fire in your heart is out
I’m sure you’ve heard it all before
But you never really had a doubt
I don’t believe that anybody
Feels the way I do about you now
And all the roads
We have to walk are winding
And all the lights
That lead us there are blinding
There are many things that I’d
Like to say to you
But I don’t know how
Because maybe
You’re gonna be the one that saves me
And after all
You’re my wonderwall
Today was gonna be the day
But they’ll never throw it back to you
By now, you should’ve somehow
Realized what you’re not to do
I don’t believe that anybody
Feels the way I do about you now
And all the roads
That lead you there were winding
And all the lights
That light the way are blinding
There are many things that I’d
Like to say to you
But I don’t know how
I said maybe
You’re gonna be the one that saves me
And after all
You’re my wonderwall
I said maybe
You’re gonna be the one that saves me
And after all
You’re my wonderwall
I said maybe
You’re gonna be the one that saves me
You’re gonna be the one that saves me
You’re gonna be the one that saves me