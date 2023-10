Este sábado 7 de octubre se disputó en el Salón Bolívar del Hotel Tibisay, Maracaibo, Zulia, Venezuela, la séptima edición de la Liga de Artes Marciales Mixtas, Legión MMA.

La organización comandada por el peleador de la UFC, Omar Morales, se llevó a cabo por primera vez fuera de Caracas. De igual forma, vieron acción 16 luchadores profesionales venezolanos, repartidos en 8 combates.

Combate estelar

El oriundo de Caracas de 33 años de edad, Rainier Noguera (3-3) se impuso en su regreso a la promotora por la vía del nocaut a los dos minutos del primer asalto, para lograr el título de peso Welter (vacante). Desde el inicio Noguera salió buscando a su rival, conquistando el centro del cuadrilátero y haciendo mucho daño.

Mientras, Armando Montaños (1-2) consigue su primera derrota dentro de Legión MMA, tras la contundente victoria que le propinó a un favorito en la categoría y un pupilo de la academia Venezuela Top Ten, Juvenal Gónzalez a mediados de año.

Tras el triunfo, ¨Pitbull¨ comentó: ¨Sabía que no iba a poder noquearme así de fácil, a pesar de que él alardeaba de lo duro que pegaba y de que yo no iba a querer pelear arriba. Esto no se trata de pelear en el territorio de otro, sino de hacerlo de forma inteligente¨.

Main Card

Un duelo que se llevó la atención de los aficionados, fue el triunfo de Manuel ¨El Chino¨ Peña (5-2), quien logra su segunda victoria consecutiva dentro de la organización ante Antony Zambrano por la vía del nocaut en el segundo capítulo.

Luis Hérnandez, fue otro que se impuso en la noche zuliana, por la vía rápida a los pocos segundos de terminar el segundo asalto ante el falconiano, Erik Estaba.

Lo más destacado de la velada, sin ninguna duda, fue el impresionante nocaut dentro de los pleitos preliminares, del invicto peleador nacido en Barquisimeto, Henry Escalona (2-0), que sorprendió al rival con un contundente rodillazo a la mandíbula, que sentenció las acciones.