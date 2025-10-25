Tom Aspinall vs. Ciryl Gane: por qué la UFC 321 se disputa en un horario poco habitual

Como es costumbre hace años, si llega el sábado significa que hay UFC, por lo que los aficionados organizan su vida alrededor de lo que sucede en el octágono más peligroso del planeta. Por eso mismo, muchos se vieron sorprendidos con el horario que tendrá el evento numerado 321 que tendrá una pelea con título en juego.

En el duelo más esperado de la jornada se verán las caras Tom Aspinall y Ciryl Gane, quienes intentarán encontrar al campeón del peso pesado (el cinturón está en manos de Aspinall). Para poder disfrutar de este enfrentamiento habrá que ajustar los relojes, ya que en Latinoamérica la acción será mucho más temprano de lo habitual.

La razón por la que UFC es un horario atípico

La sede elegida es Abu Dabi, lo que obliga a la otra parte del mapa a adaptarse a los horarios locales que marcan la agenda. En ese sentido, para México la acción comenzará a partir de las 08:00hs del Centro del país con sus peleas preliminares. Unas seis horas después se espera que llegue el duelo estelar, por lo que se trata de una jornada extensa.

En relación a la transmisión que llevará el evento al universo habla hispana, se contará con las opciones de ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+. No solo la pelea de Aspinall y Gane promete grandes cosas, ya que en el duelo estelar, solo por ejemplo, se presentarán Virna Jandiroba y Mackenzie Dern, en una contienda que promete un tremendo espectáculo.

