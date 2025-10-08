Diego Placente, entrenador de Argentina, analizó el partido de Cuartos de Final con México: “Son dos selecciones que…”

Luego de una victoria contundente por 4-0 ante Nigeria para meterse en los cuartos de final, Argentina está lista para enfrentar a la Selección Mexicana en la próxima instancia del Mundial Sub-20. En ese sentido, quien tomó la palabra fue el entrenador de los sudamericanos, Diego Placente.

Publicidad

Publicidad

ver también Bombazo: Argentina pierde a una estrella para el juego con México y todo el Mundial Sub-20

El capitán del barco Albiceleste reconoció la valía de su equipo al imponerse de una forma tan convincente ante un complicado adversario, pero eso no le permite confiarse por demás pensando en lo que sigue. El próximo sábado desde las 17:00hs del Centro de México y 20:00hs en Buenos Aires, uno de los duelo más esperados de la Copa del Mundo comenzará a entregar emociones.

Diego Placente mostró respeto por México

Lo que expresó Placente de manera contundente y muy respetuosa hacia México es que se tratará de un partido muy complicado para sus dirigidos, ya que entiende que se trata de dos equipos que intentan jugar bien, con el balón en circulación constante buscando los espacios oportunos. Además, afirmó que sabe lo que se viene porque venían siguiendo el rendimiento del Tri.

“Sí, se viene un partido dificilísimo que lo veníamos viendo a México que juega muy bien, pero bueno… Son dos selecciones que juegan y va a ser difícil“, le expresó Placente a DSports luego del partido ante Nigeria.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

De esta manera, lo que resta es esperar apenas unas horas, ya que iniciado el fin de semana llegará el encuentro más destacado de la competencia hasta el momento. Para México significa la oportunidad de demostrar que no ha sido fortuna lo conseguido hasta el momento y que cuentan con las herramientas necesarias para derribar a un gigante.

ver también El historial entre México y Argentina en Mundiales Sub-20: ¿cuántas veces se enfrentaron?

Por el lado de Argentina, la cosa es muy distinta. El hecho de ser serios candidatos a quedarse con el título, les pone un rótulo categórica para enfrentarse al Tri. ¿Será una presión extra y México se podrá aprovechar de esto para imponer su jerarquía y meterse entre los semifinalistas?

Publicidad