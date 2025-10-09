No es Gilberto Mora: el jugador de México Sub-20 que está por irse a Europa, según Fabrizio Romano

El Mundial Sub-20 de Chile 2025 tiene a la Selección Mexicana como una de las grandes animadoras del certamen. Tras conseguir su boleto a octavos de final en un grupo complicado junto a España y Brasil, el ‘Tri’ se sobrepuso con autoridad ante el local -Chile- por 4-1 y ya está en cuartos de final, instancia en la que se verá las caras con Argentina.

La gran figura mexicana está siendo el talento Gilberto Mora, quien a sus 16 años ya tuvo su estreno con la mayor y ahora está liderando futbolísticamente a este combinado que dirige tácticamente Eduardo Arce. El talento de Xolos de Tijuana ya está en el radar de importantes equipos de Europa y estiman que podría ser la venta más cara en la historia de la Liga MX.

No obstante, hubo otro futbolista de México Sub-20 que despertó el interés de equipos del Viejo Continente: Obed Vargas. Tal como confirmó el prestigioso periodista especialiazado en mercado de pases Fabrizio Romano, clubes europeos “comenzaron a seguir y monitorear al talento mexicano”.

Obed Vargas, jugador de México Sub-20 (@obed.vargas)

En la misma línea, Romano destacó que Obed fue elegido recientemente como mejor jugador Sub-22 de la MLS gracias a su labor con Seattle Sounders y adelantó que la franquicia estadounidense recibirá ofertas pronto por el centrocampista de 20 años nacido en Alaska.

¿Cuál es el valor de Obed Vargas en el mercado?

Según el portal Transfermarkt, Obed Vargas está valorado en 8 millones de dólares. La última actualización del precio data del 11 de septiembre de 2025, pero ese monto podría crecer luego del Mundial Sub-20. Sea como sea, Seattle Sounders podría quedarse con una importante cifra por su talento mexicano.

