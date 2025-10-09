Gilberto Mora está siendo la gran figura del Mundial Sub-20 con la Selección Mexicana. El joven de 16 que juega para Xolos de Tijuana deslumbra al mundo con cada presentación en la que representa al país, pero detrás de ese niño hay un personaje más que interesante que es muy consciente de todo lo que rodea a la carrera de un futbolista profesional de primer nivel, como se espera que termine siendo en el futuro.

En ese sentido, luego de ser partícipe necesario del gran momento que atraviesa México, ya metido entre los ocho mejores de la Copa del Mundo, Mora reveló sus sensaciones del momento más especial de su corta carrera. Además, analizó lo que espera para el futuro, aunque siempre con los pies sobre la tierra y sin perder el foco de tener que ir paso a paso.

La palabra completa de Gilberto Mora, figura de México

En una conversación que mantuvo en exclusiva con TUDN, Gilberto reflexionó: “Me siento muy contento de poder estar con este equipo, este grupo, que la verdad somos como una familia. Se nota mucho en el día a día que estamos muy unidos y eso se refleja dentro del campo”.

Respecto al presente individual y grupal que está atravesando manifestó: “Yo creo que tenemos para ser campeones. He escuchado que se habla mucho de nosotros, pero yo trato de disfrutar con el grupo, vivir el presente y demostrar en la cancha de qué estamos hechos. Intento disfrutar, ser la misma persona que he sido siempre y creo que, hasta ahorita, lo he hecho muy bien”.

Lógicamente, todos se preguntan qué será del futuro de Mora en relación a los distintos rumores que lo vinculan a los equipos más grandes de Europa. Parea Gilberto, las cosas están claras: “Voy a tratar de seguir así, de mantenerme con los pies sobre la tierra, enfocado en mis sueños y objetivos. Estoy muy feliz de lo que estoy viviendo ahora, pero aún no he logrado nada entonces voy a seguir trabajando”.

Por último, Mora dejó la cereza del pastel para el final y reveló que está dispuesto a ir por todo, dejando ver la mentalidad ganadora que lo puede hacer triunfar en el futuro. “No siento presión al jugar, me gusta divertirme. Cuando vine para acá los objetivos eran ser campeón del mundo, individualmente, pues, campeón goleador, Balón de Oro, todo”, expresó Gilberto.

Lo que desean los aficionados mexicanos es que la Selección llegue a lo más alto de la Copa de la Mundo. Liderados por un jugador de la talla de Mora, quien luce muy tranquilo y confiado en que tienen lo necesario como equipo para, la ilusión por colocar la bandera tricolor en lo más alto de todo está intacta.