Quién es Alejo Sarco, el goleador del Mundial Sub-20 que amenaza a la Selección Mexicana

La Selección Mexicana tiene una prueba de fuego este sábado ante Argentina por los cuartos de final del Mundial Sub-20 Chile 2025. El ‘Tri’ no solo superó con creces el grupo que compartió con España, Brasil y Marruecos, sino que luego goleó al anfitrión en octavos de final. Ahora, los comandados por Eduardo Arce tienen otra difícil cita ante la Albiceleste.

Argentina ha sido una piedra en el zapato para México a nivel futbolístico en los últimos largos años y el ‘Tri’ deberá cuidarse del talento del equipo de Diego Placente, pero sobre todo de Alejo Sarco, goleador del torneo con cuatro tantos en la misma cantidad de encuentros. Ahora bien, ¿quién es este centrodelantero juvenil?

Sarco es un ariete de 19 años que se formó y debutó en Vélez Sarsfield. Sin embargo, en enero de 2025 se marchó en condición de libre al Bayer Leverkusen para dar sus primeros pasos en el futbol europeo. No obstante, dicha salida a coste cero estuvo envuelta en polémica, tanto así que el Fortín emitió un comunicado en contra del joven delantero.

Alejo Sarco defendió las playeras de Vélez y Bayer Leverkusen (@alesarco_)

Finalmente, Alejo no consiguió ser protagonista en el club de la Bundesliga, motivo por el cual la institución alemana no se opuso a cederlo al seleccionado Sub-20. Ahora bien, Sarco está mostrando todo su potencial en el Mundia juvenil y su situación en Bayer Leverkusen podría cambiar una vez que regrese de tierras chilenas.

El gol entre ceja y ceja

Sarco no tardó en demostrar que es un goleador nato. Ya en el debut de Argentina contra Cuba se despachó con un doblete y luego confirmó su condición de ‘killer’ al marcar otro tanto en la goleada por 4-1 sobre Australia. Más adelante, no pudo festejar en la victoria por la mínima sobre Italia, pero tardó apenas un minuto en reecontrarse con el gol en el triunfo sobre Nigeria por los octavos de final.

Tabla de goleo del Mundial Sub-20 de Chile 2025

