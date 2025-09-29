En el marco de la Jornada 1 del Grupo C del Mundial Sub-20 en Chile, la Selección Mexicana empató 2-2 en su duelo ante Brasil. Con anotaciones de Alexei Domínguez y Diego Ochoa, el cuadro nacional salió airoso de un encuentro cambiante.

ver también Con asistencia de Gilberto Mora, la Selección Mexicana marcó el 2-2 ante Brasil en el debut del Mundial Sub-20

Tras el compromiso habló Gilberto Mora, una de las figuras del equipo que con tan solo 16 años ya brilla en el futbol grande de la nación mexicana. Primero comentó sus primeras sensaciones sobre estar jugando un torneo mundialista para el Tri.

Así lo relató en diálogo con AS en la zona mixta: “Estoy muy contento, muy feliz de poder jugar un torneo más con México. Para mí es lo mejor, representar a mi país. Y bueno, estoy disfrutando cada momento y ahora voy a tratar de disfrutar cada segundo“.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Luego, comentó cuál es su sueño de tras la culminación de la competencia que está disputando: “Primero que nada, trato de vivir el presente y bueno, pues ganar este mundial, jugar el mundial que viene con la selección mayor y poder ser campeones del mundo“.

Por otro lado, ya palpita el próximo duelo por la Jornada 2 ante España, quien debutó con derrota en el certamen ante Marruecos: “Es muy difícil como todos los equipos que están aquí y bueno vamos a tratar de salir a dar nuestra mejor versión“.

Publicidad

Publicidad

ver también Así quedó la tabla de posiciones del Grupo C del Mundial Sub-20 2025 tras el empate de México ante Brasil

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana por el Mundial Sub-20?

De cara a la Jornada 2 del Grupo C, el equipo a cargo de Eduardo Arce se medirá ante España, que inició el torneo con el pie izquierdo. El compromiso será el próximo miércoles 1° de octubre desde las 14:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.