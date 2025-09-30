Es tendencia:
México vs. España por el Mundial Sub 20 de la FIFA: Qué canal transmite EN VIVO el partido del Grupo C

El Tri empató ante Brasil en la primera fecha y ahora jugará un partido clave pensando en la clasificación a octavos de final del torneo que se juega en Chile. Entérate cómo seguirlo.

Por Juan Ignacio Barbieri

México volverá a jugar en el Estadio Nacional de Santiago.
La Selección Mexicana Sub 20 afrontará un desafío clave pensando en su clasificación a los octavos de final del Mundial de Chile. Luego de empatar por 2-2 ante Brasil en su debut, el Tri se enfrentará este miércoles 1° de octubre desde las 14:00 horas (CDMX) en el Estadio Nacional de Santiago a España por la segunda fecha del Grupo C.

¿Cómo le fue? La Selección Mexicana usó la Tarjeta Verde por primera vez en el Mundial Sub-20 ante Brasil

El conjunto nacional rescató un empate agónico y a cuatro minutos del final del partido contra el Scratch gracias a un cabezazo de Diego Ochoa tras asistencia de Gilberto Mora. Así, México se ubica en la segunda posición de la zona junto al combinado sudamericano y ambos están por detrás de Marruecos, que lidera con tres puntos debido a su victoria ante España por 2-0.

De esta manera, un triunfo mexicano en el duelo de este miércoles pondría al equipo de Eduardo Arce en una posición más que favorable para definir la clasificación ante Marruecos en la última fecha, que se jugará el sábado 4 en Valparaíso. Un empate o una derrota lo obligarán a sacar cuentas y seguir de cerca el juego entre Marruecos y Brasil (1/10 a partir de las 17:00) para contar con un panorama más certero.

Cabe destacar que en el Mundial Sub 20 los primeros dos equipos de cada uno de los seis grupos y los cuatro mejores se clasificarán a los octavos de final. Por eso, lo que suceda en otras zonas también podría condicionar la suerte de la Selección Mexicana en el torneo.

Esta es la 17a. participación del Tri en una Copa del Mundo de la categoría. Su mejor resultado fue en Túnez 1977, edición en la que alcanzó llegar hasta la final que terminó perdiendo por penales ante Unión Soviética. En tanto, su última participación fue en Polonia 2019, torneo en el que fue eliminado en fase de grupos.

¿Cómo ver EN VIVO México vs. España por el Mundial Sub 20 de Chile?

Para fortuna de los aficionados, el partido entre México y España se podrá ver por televisión abierta, ya que será emitido por Canal 9 de Televisa. También se transmitirá a través de TUDN y en streaming por ViX Premium y Amazon Prime.

