Perfil de Eduardo Arce: edad, experiencia como DT y pasado futbolístico del estratega del éxito de México Sub-20

La Selección Mexicana Sub-20 ilusiona a toda la afición en el Mundial de Chile 2025. Esta generación de jóvenes está pasando por un increíble presente y sueña con el título. Hasta el momento, no perdieron ningún encuentro en lo que va del certamen.

En fase de grupos, igualaron 2-2 ante Brasil, 2-2 ante España y vencieron por 1-0 a Marruecos en la última jornada. Mientras que en los octavos de final, mostraron su mejor versión en el campeonato tras vencer con autoridad por 4-1 al anfitrión, Chile, logrando meterse entre los ocho mejores equipos del mundo.

Este próximo fin de semana tendrán una prueba muy complicada ante la Selección Argentina por un lugar en semifinales. La Albiceleste ganó todos los partidos que disputó y viene de golear por 4-0 a Nigeria en los octavos, demostrando que también es candidata al título.

Si México está pasando por este presente y se ilusiona con la posibilidad de ser campeón del mundo, es gracias al enorme trabajo que está haciendo el entrenador Eduardo Arce, quien convenció a los jóvenes de que pueden jugar de igual a igual ante las grandes potencias.

La trayectoria de Eduardo Arce

Originario de Toluca y con 36 años, su carrera como futbolista transcurrió principalmente en el Ascenso MX, debutando en 2007 con Atlético Mexiquense y pasando después por equipos como Atlante, Puebla y Deportivo Tepic. Tras colgar las botas, decidió formarse como entrenador y comenzó su camino en las divisiones juveniles del Puebla, donde fue escalando desde la Sub-15 hasta la Sub-20, con un corto paso por Pumas en medio de ese recorrido.

Su avance profesional llegó en la temporada 2021/22 como asistente de Nicolás Larcamón, experiencia que le permitió conocer la gestión de plantillas de nivel profesional. En 2023 tuvo su primera oportunidad como director técnico del Puebla, dirigiendo 25 partidos, y a finales de ese mismo año se incorporó al cuerpo técnico de la Selección Mexicana Sub-20, gracias a su relación con Andrés Lillini, con quien ya había trabajado en Pumas.

