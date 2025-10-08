El encuentro del próximo sábado entre México Sub-20 y Argentina Sub-20 no estará exento del ‘morbo’ que en los últimos tiempo se ha generado alrededor de esta rivalidad internacional entre ambos países. El cruce entre ambos combinados juveniles será un partido áspero, pero que se ha puesto caliente desde la misma previa del compromiso.

Luego de la goleada ante Nigeria que los clasificó a este juego decisivo, los protagonistas de la ‘Albiceleste’ platicaron en rueda de prensa y respondieron al clamor popular creado alrededor de este choque de selecciones. Los futbolistas del elenco sudamericano se mostraron expectantes pero poco informados sobre su próximo rival.

En este sentido, uno de los primeros y más preponderantes testimonios de la tarde ha sido el de Alejo Sarco, estrella de la Selección Argentina, que se ha convertido en el máximo goleador de este Mundial Sub-20 2025, con cuatro anotaciones en cuatro presentaciones en lo que va de la competencia intercontinental.

Alejo Sarco, el ‘killer’ de Argentina en el Mundial Sub 20.

“No vimos nada de México, estábamos más pensando en este partido, desde mañana veremos qué nos espera en el partido del sábado“, expresó el artillero de la ‘Albiceleste’ en zona mixta este miércoles, luego de convertir el primero de los tantos de Argentina en la contundente goleada ante Nigeria. El delantero se mostró descolocado ante la pregunta.

En la delegación de la ‘Albiceleste’, tanto Sarco como otros nombres se mostraron poco sumergidos en la actualidad de la Selección Mexicana, más allá de haber sido los tricolores sin ninguna duda uno de los equipos más destacados y que mostraron mejor futbol en el transcurso del certamen. ¿Se llevarán una sorpresa el sábado?

Por último, Alejo Sarco se refirió al público local y la hostilidad con la que se dirigió a ambos seleccionados con el correr de la competencia. “¿Los chilenos? Yo creo que van a hinchar por México, está claro eso, ja”, afirmó el atacante, que considera que pese a que la parcialidad dueña de casa no tuvo un gran trato con los mexicanos, tiene mucho más rencor con la Selección Argentina.

